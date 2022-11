Netflix Top 10 Report: ‘Falling for Christmas’, ‘Lost Bullet 2’, ‘The Crown’, ‘Warrior Nun’ e film d’animazione.

Benvenuto nella tua carrellata settimanale delle storie più importanti del calo delle 10 cifre orarie più importanti di Netflix per la settimana che termina il 13 novembre 2022.

Netflix aggiorna settimanalmente la sua pagina delle prime 10 statistiche con 40 nuove cifre orarie dei migliori film e spettacoli degli ultimi 7 giorni. Se vuoi sfogliare facilmente i primi 10 dati orari, visita il nostro strumento.

Nota: in questo rapporto sulle ore di visualizzazione di Netflix dal 7 novembre al 13 novembre 2022, utilizzeremo “Complete Viewings Equivalent” o CVE, espresso in milioni. Ciò significa che dividiamo le ore visualizzate annunciate da Netflix per la durata di film o serie. Consente confronti migliori tra film e serie, ma non è una metrica del pubblico. È il numero minimo di visualizzazioni se fossero tutte complete dal primo all’ultimo secondo del film o della stagione. Tuttavia, nella sua ultima lettera agli azionisti, Netflix ha utilizzato la metrica CVE per parlare di The Grey Man, quindi c’è valore in questa metrica, per quanto imperfetta possa essere.

1. Cadere per Natale e Proiettile perduto 2 ha battuto alcuni record.

Una cosa molto difficile da fare quando si scrive delle ore di visualizzazione di Netflix è fare confronti tra mele e mele. Durata, giorno di uscita della settimana, nazionalità, tutti questi fattori sono importanti e devono essere tenuti in considerazione quando si cerca di dare un senso a tutto ciò.

Questa settimana, due nuovi record sono stati battuti da due film Netflix appena usciti.

Con 30,5 milioni di CVE in quattro giorni, il ritorno di Lindsay Lohan alle commedie romantiche ha battuto Il trattamento regale e L’amore nella villa nei suoi primi quattro giorni. Questa è la migliore apertura per 4 giorni per un film in lingua inglese uscito di giovedì.

Sul versante internazionale, Lost bullet 2, sequel del film d’azione francese Lost bullet, è stato lanciato con 14,6 milioni di CVE in quattro giorni, il che lo rende il miglior lancio per un film internazionale uscito di giovedì con un margine piuttosto ampio.

Certo, quei film non raggiungono le vette dei film di successo usciti il ​​venerdì, come Avviso rosso o Il Progetto Adamoma ora sono i re nei loro piccoli segmenti.

2. La corona ritorna

A proposito di re, la scorsa settimana ha visto il ritorno di La corona durante quelli che possono essere descritti solo come i momenti migliori/peggiori, a seconda di quale parte stai.

Durante i suoi primi 5 giorni, la stagione 5 ha totalizzato 12,3 milioni di CVE, un lancio piuttosto medio per una nuova stagione di uno spettacolo in lingua inglese di mercoledì. Questo è meno delle stagioni di ritorno di Emilia a Parigi, L’Accademia degli Ombrelli, o Fiume Vergine.

Potrebbero esserci alcune spiegazioni per questa performance relativamente debole.

Innanzitutto, con dieci episodi di un’ora ciascuno, la serie è piuttosto lunga per gli standard Netflix e le serie più lunghe tendono ad essere bruciature lente all’interno dei primi 10.

La seconda spiegazione è che, nonostante lo sfarzo, il clamore e le polemiche al riguardo, La corona non è quella che potresti chiamare una serie di successo. È, prima di tutto, una serie di prestigio. Se guardiamo indietro ai numeri precedenti che avevamo da Netflix La corona, la stagione 2 è stata avviata da 13 milioni di famiglie durante i primi 28 giorni, mentre la stagione 3 è stata avviata da 21 milioni di famiglie durante lo stesso periodo. Quindi un equivalente di 12,3 milioni di visualizzazioni complete dell’intera stagione in soli 5 giorni non è poi così male.

3. Monaca guerriera torna a un esordio poco brillante

Quasi due anni e mezzo dopo l’uscita della prima stagione, la seconda stagione di Monaca guerriera è tornato ma probabilmente qualcuno dovrà pregare Dio affinché questa serie ottenga un rinnovo.

Con 4,5 milioni di CVE in quattro giorni, è nella fascia bassa delle serie di ritorno rilasciate di giovedì per le quali abbiamo i numeri. Tutto si ridurrà alla sua seconda settimana, tassi di completamento e budget alla fine, ma da dove mi trovo, un rinnovo non è affatto garantito.

4. I film d’animazione Netflix Original falliscono su Netflix?

Finora, nel 2022, Netflix ha pubblicato 8 film d’animazione in lingua inglese. Di questi 8, solo 2 sono riusciti a entrare nella Top 10 settimanale, Riverdance e La bestia marina, che è diventato il film d’animazione più visto su Netflix durante il suo periodo di lancio di 28 giorni.

Ma quella che dovrebbe essere la norma ora è l’eccezione, poiché questa settimana due nuovi film d’animazione non sono entrati in classifica.

Il primo è Il film sul calcio, e il secondo è Il drago di mio padre di Nora Twomey, regista di Il capofamiglia e produttore di Wolfwalker. La loro assenza arriva sulla scia dell’assenza nelle classifiche di Henry Sellick Wendell & Wild, Entragalattico (che probabilmente ha sofferto di imbrogli intorno alla sua classificazione sul servizio tra serie e film), Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: il film e di Richard Linklater Apollo 10 1/2.

Questo non vuol dire che quei film non siano stati guardati, ma non sono stati guardati abbastanza per entrare nelle classifiche. Se dovessimo individuare l’origine del problema, la facile interpretazione potrebbe essere che Netflix non promuove correttamente i suoi film d’animazione!

Il direttore di Il film sul calcio ha detto su Twitter che doveva modificare lui stesso un trailer per il film, cosa che Netflix non ha fatto.

Ma d’altra parte, Wendell & Wild è stato promosso molto sui social network ed è presente sul sito Web For Your Consideration di Netflix con la grande speranza di ottenere nomination agli Academy Awards, lo stesso per Apollo 10 1/2. Quei due non hanno rotto neanche nelle classifiche. E innumerevoli programmi senza promozione attiva sono riusciti a entrare nelle classifiche settimanali.

Per Flixpatrol, Il drago di mio padre non è entrato in nessuna Top 10 quotidiana nazionale in tutto il mondo dalla sua uscita la scorsa settimana. Quindi, ti viene da chiederti se la risposta ovvia potrebbe essere che anche se l’algoritmo di raccomandazione fa il suo lavoro di mettere i film davanti alle persone (Il drago di mio padre apparso in primo piano sulla mia home page questo fine settimana, ad esempio), non può costringere le persone a guardare qualcosa che non vogliono vedere.

Il pubblico funziona in modi misteriosi.