Netflix “The Raid” Remake: cosa sappiamo finora

Una delle acquisizioni più importanti di Netflix nel 2022 finora è stata il remake statunitense di L’incursione, diretto da Gareth Evans. Questa versione del frenetico film d’azione ha riunito pesi massimi di Hollywood come Michael Bay, Gareth Evans e Patrick Hughes. La notizia che Netflix aveva acquisito i diritti è arrivata nel gennaio 2022.

Il film sarà diretto da Patrick Hughesi cui crediti includono La guardia del corpo del sicario, I mercenari 3 così come l’imminente film commedia d’azione Netflix L’uomo di Torontoche verrà lanciato esclusivamente su Netflix il 24 giugno.

I produttori hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sul progetto:

“Siamo incredibilmente entusiasti della visione unica di Patrick per questo film. È una versione decisamente originale del materiale, che promette di rispettare il film originale, portando anche un approccio e una prospettiva nuovi che stabiliranno il proprio corso nel genere d’azione”.

Il remake statunitense di The Raid è in sviluppo da diversi anni, con diverse versioni allo studio. La revisione più recente era in fase di sviluppo presso l’hub di sviluppo Screen Gems di Sony. Quel remake, tuttavia, è stato scartato nell’ottobre 2015 con solo i film XYZ ancora coinvolti nel progetto che continuano a lavorare al film ora con Netflix.

XYZ Films ha anche collaborato con Netflix su una serie di film in uscita e già su Netflix. La loro prossima lista include quella di Tom Hardy caos, Sono passatoe Codice 8: Parte II. I film già disponibili includono quelli del 2021 clandestino, Apostoloe ARQ.

È stato riferito che il progetto ha avuto una nuova prospettiva di vita solo quando Michael Bay ha incontrato Patrick Hughes poiché entrambi si sono trovati d’accordo poiché entrambi sono fatti della stessa stoffa dati i loro legami d’azione ad alto numero di ottani.

Bay ha prodotto in particolare Netflix 6 Sottoterra.

Ecco tutto ciò che sappiamo sul remake statunitense di Netflix L’incursione:

Qual è la trama? L’incursione?

Il film originale è stato scritto e diretto da Gareth Evans e segue una squadra d’élite SWAT indonesiana che rimane intrappolata in un appartamento gestito da uno spietato mafioso e dal suo esercito di assassini e teppisti. Il film è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival 2012 e ha ottenuto elogi immediati per le sue folli sequenze d’azione e ha trasformato Evans in una delle più grandi star del festival.

Questa versione di L’incursione si dice che sia ambientato nelle “Badlands” di Filadelfia, infestate dalla droga, dove una task force d’élite sotto copertura della DEA scala una scala di informatori del cartello per catturare un boss sfuggente.

Ecco il trailer dell’originale L’incursione:

Chi è coinvolto L’incursione?

A partire da maggio 2022, il cast del remake statunitense di L’incursione il remake non è stato ancora rivelato, ma dati i produttori, possiamo aspettarci che appaiano alcuni grandi nomi.

Qual è lo stato di produzione di L’incursione?

The Raid di Netflix è ancora in fase di sviluppo attivo, il che significa che la sceneggiatura è attualmente in fase di scrittura e revisione con la pre-produzione in seguito.

A cosa serve la data di uscita di Netflix L’incursione?

Netflix non ha annunciato alcuna data per L’incursionema considerando la sua primissima fase di sviluppo, possiamo probabilmente aspettarci solo una data di rilascio nel 2023.