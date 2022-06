Netflix svela una dozzina di nuovi giochi per dispositivi mobili alla settimana di Geeked

L’ultimo giorno della Geeked Week di Netflix è stato incentrato sui videogiochi, che si tratti dei videogiochi in arrivo che verranno adattati in serie e film su Netflix o di una dozzina di nuovi giochi per dispositivi mobili in arrivo sulla nuova iniziativa di gioco di Netflix. Sono stati infatti annunciati 12 giochi ed ecco una carrellata di tutti quelli nuovi!

Gli sforzi di gioco di Netflix sono stati lanciati per la prima volta nel novembre 2021 e da allora hanno visto il rilascio di 22 giochi sulla piattaforma con momenti salienti Gattini che esplodono, Frantumaree Cose sconosciute 3.

Non è incluso nell’elenco seguente un adattamento di un videogioco Azzeccato! Bash di cottura che era presente nel gioco sfrigolare.

Elenco completo dei nuovi giochi annunciati per Netflix alla Geeked Week 2022

Ombra e ossa: destini

In arrivo su Netflix nel 2023

Seguendo il Ombra e Ossa notizie sulla seconda stagione dal giorno 1 di Geeked Week in cui abbiamo ricevuto la notizia che la seconda stagione aveva terminato le riprese, Netflix ha svelato che la serie riceverà anche un videogioco.

Ecco cosa puoi aspettarti:

“Gioca nei panni dei tuoi personaggi preferiti e viaggia attraverso il mondo del Grishaverse in un’avventura narrativa per realizzare i loro destini. Lungo la strada, dovrai prendere decisioni che determineranno il corso del tuo viaggio”.

Troppo caldo da gestire

In arrivo su Netflix nel 2023

Un altro spettacolo Netflix che si sta adattando a un videogioco è Troppo caldo da gestire che è la serie di realtà di appuntamenti di Netflix che è ora alla sua terza stagione nel 2022 e rinnovata fino alla stagione 4.

Ecco cosa puoi aspettarti dal nuovo gioco:

“Incontra e mescolati con single sexy, tutti in lizza per il tuo affetto in questo gioco basato sulla serie di successo di Netflix “Too Hot to Handle”. Cederai alla tentazione? O resistere per connessioni emotive più profonde? La scelta è tua!”

La casa di carta: il gioco

È passato un po’ di tempo da quando Money Heist è finito su Netflix con la sua ultima stagione, ma Netflix, come sicuramente saprai, non ha finito con il franchise. Uno spin-off coreano arriverà a luglio e uno spin-off berlinese è in lavorazione, ma ora sappiamo che vedremo anche un adattamento di un videogioco.

Il gioco è stato sviluppato dallo studio di sviluppo di videogiochi colombiano KillaSoft.

Ecco come Netflix descrive il nuovo gioco:

“Quando un vecchio amico del Professore viene a chiamare per incassare un favore, la troupe de La Casa de Papel viene coinvolta in una rapina per rapinare il casinò di un losco miliardario a Monaco”

Il gioco della regina: gli scacchi

Qualche ipotesi su che tipo di gioco sarà? Se hai indovinato il calcio, vai a farti controllare la testa.

Sono gli scacchi, ovviamente, con molte delle facce che hai visto nella serie TV che fanno la loro apparizione. In realtà sappiamo che The Queen’s Gambit ha ricevuto il trattamento del videogioco da un po’ di tempo, come abbiamo riportato per la prima volta all’inizio dell’anno.

Ecco come Netflix descrive il gioco:

“Prendi alcune lezioni, gioca a enigmi e partite o gareggia contro gli amici in questa straordinaria lettera d’amore allo show. Dai giocatori nuovi al gioco ai maestri di scacchi, questa esperienza immersiva che rende omaggio al pluripremiato dramma ha qualcosa per tutti.

Fortunato Luna: Fortunato Luna

In arrivo su Netflix nell’estate 2022

Prendendo ispirazione da altri giochi 2D pixel art come Terraria e Shovel Knight è il nuovo puzzle di piattaforma di Netflix che dovrebbe raggiungere Netflix imminentemente.

Ecco cosa puoi aspettarti da Netflix:

“Ogni livello introduce nuove meccaniche e caratteristiche ambientali che aprono diversi modi di esplorare. L’unico problema? Non c’è nessun pulsante di salto! Scorri per spostare Luna a sinistra e a destra per guidarla mentre si tuffa più in profondità in ogni mondo incantevole e insidioso. Dovrai sfruttare ciò che ti circonda e fare affidamento sul tuo ingegno per raggiungere ciò che si trova sotto e aiutare Luna a trovare la sua vera strada.

Desta: i ricordi tra

In arrivo su Netflix nel 2022

In arrivo su Netflix in esclusiva per dispositivi mobili è Desta: The Memories Between, sviluppato da noidue giochi che sono la stessa squadra dietro l’acclamato Valle dei Monumenti serie di giochi..

“Rivivi i ricordi, riscopri gli amici e ripara le relazioni in questa esplorazione strategica a turni unica attraverso sogni e rimpianti dei creatori di Monument Valley”

Il gioco è anche diretto su PC tramite Steam.

Regna: Tre Regni

Da Devolver Digital e Nerial con sede nel Regno Unito arriverà il quinto capitolo del franchise ispirato a un’epopea cinese.

Ecco cosa puoi aspettarti:

“The Romance of the Three Kingdoms, Reigns: Three Kingdoms catapulta i giocatori negli ultimi turbolenti anni della dinastia Han. Lì incontreranno le numerose fazioni, guerre ed eroi della saga mentre si fanno strada attraverso i negoziati, si sposeranno per rafforzare le alleanze e si convertiranno per ottenere più potere. Scopri nuovi modi per divertirti con l’esclusiva meccanica di scorrimento di Reigns mentre scopri i molti segreti di una vasta trama e una serie di minigiochi inaspettati.

Terra Nulla

Sempre da Devolver Digital è un gioco strategico di costruzione di città che ti vede combattere il cambiamento climatico.

Il gioco è sviluppato da Free Lives e il gioco riceverà anche una versione per PC nel prossimo futuro.

Ecco la descrizione ufficiale:

“Terra Nil è un costruttore di città inverse sulla ricostruzione dell’ecosistema. Trasforma un deserto arido in un paradiso ecologico completo di flora e fauna diverse. Quindi ripulisci, lasciando l’ambiente incontaminato. Sovvertendo il genere dei costruttori, Terra Nil parla del ripristino di un ambiente devastato”

Poinpy

Ora disponibile su Netflix Games

L’ultimo gioco uscito da Devolver Digital è Poinpy, un platform in stile Doodle Jump che ti fa scalare il mondo creato da Moppin, lo sviluppatore dell’amato franchise di Downell.

“Continua ad andare sempre più in alto perché ti aspettano aree nuove e più impegnative. Guadagna e sblocca abilità che ti aiuteranno a lanciarti nella tua prossima corsa con un tiro migliore per raggiungere la fine.

Cose selvagge: avventure animali

Saltando sull’amato genere di giochi di combinazione a 3 con Candy Crush come il nome più grande nello spazio c’è questa nuova versione di Netflix che ti fa salvare simpatici animali, esplorare un mondo coinvolgente e costruire l’habitat dei tuoi sogni.

Raji: un’epopea antica

Pubblicato per la prima volta nell’agosto 2020 su PC, questo gioco di Nodding Head Games e Super.com sta ora facendo il salto su Netflix Games.

Ecco come Netflix descrive il nuovo gioco:

Raji: An Ancient Epic è un gioco di azione e avventura ambientato nell’antica India. Una giovane ragazza di nome Raji è stata scelta dagli dei per opporsi all’invasione demoniaca del regno umano. Il suo destino? Per salvare suo fratello minore e affrontare il signore dei demoni Mahabalasura.

Spiritista

Rilasciato nel 2022 da Thunder Lotus Games su PC e console, Spiritfarer sta ora facendo il salto su Netflix Games esclusivamente su dispositivi mobili.

“Spiritfarer è un simpatico gioco gestionale sulla morte. Interpreti Stella, una Spiritfarer, traghettatrice del defunto. Costruisci una barca per esplorare il mondo, poi stringi amicizia e prenditi cura degli spiriti prima di rilasciarli finalmente nell’aldilà. Coltiva, estrae, pesca, raccogli, cucina e crea la tua strada attraverso mari mistici. Trascorri del tempo rilassante e di qualità con i tuoi passeggeri spirituali, crea ricordi duraturi e, infine, impara come dire addio ai tuoi cari amici.

Sei interessato a qualcuno dei prossimi nuovi giochi di Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.