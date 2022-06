Netflix svela Spicca: il documentario che mappa la storia della standup comedy LGBTQ+

Il mese di luglio è un momento in cui il mondo celebra le persone della comunità LGBTQ+. E vista la stretta relazione tra il colosso dello streaming e il mondo, sembra comprensibile che anche l’azienda stia facendo la sua parte. E con questo spirito, il gigante di Netflix ha dato il via libera a “Stand Out: The Documentary”; un documentario che esamina la storia della cabaret LGBTQ. La serie uscirà quest’anno.

ecco tutto ciò che sappiamo finora sul documentario. Comprese le persone, gli scrittori e dove è andato in onda per la prima volta.

Netflix apre la strada a un documentario LGBTQ+ intitolato “Stand Out”

Un documentario che esamina tutto ciò che è accaduto con la standup comedy LGBTQ sembra un’idea piuttosto rinfrescante e tanto necessaria. Quindi, questo annuncio è davvero un benvenuto per tutti. Il film è scritto, diretto e prodotto da Page Hurwitz. Hurwitz è stato recentemente menzionato nell’elenco di VarietàI 55 artisti queer e decisori da conoscere nel 2022.

Il documentario sarà un complemento alla recente uscita di Netflix “Stand Out: An LGBTQ+ Celebration”. Il documentario conterrà interviste, esibizioni dal vivo, conversazioni nel backstage e altro ancora. Quindi, esplorerà temi come la diversità, l’attivismo, la nuova cultura queer e il mainstreaming dell’alternativa. Il film metterà in evidenza l’importanza della comunità nella cabaret e come sta cambiando il mondo uno scherzo alla volta.

La prima premiere di “Stand Out: An LGBTQ+ Celebration” è stata al Netflix Is A Joke: The Festival. Billy Eichner sarà l’ospite dell’ospite dello spettacolo. Altri comici che faranno parte del documentario includono Sandra Bernhard, Rosie O’Donnell e Margaret Cho. Inoltre, Wanda Sykes per Push It Productions; Anche Brian Graden, Dave Mace e LB Horschler per Brian Graden Media si uniranno allo spettacolo come produttori.

Tuttavia, questo annuncio arriva in un momento in cui Netflix sta già affrontando molti rallentamenti da parte della comunità LGBTQ per i contenuti disponibili sulla piattaforma. Che sia Dave Chappelle o Ricky Gervais

