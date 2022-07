Netflix svela il trailer dell’Adapataion più accurato per videogiochi, Tekken: Bloodline

Pochi franchise al mondo hanno ipnotizzato i fan in quasi tutti i domini. Tekken è uno di questi. Oltre ad avere una delle migliori serie di videogiochi di tutti i tempi, il franchise è un perfetto connubio di storia e azione, che lo rende una delle opere d’arte più interessanti. Tuttavia, il genio della serie deve ancora ottenere un degno adattamento. Ma sembra Tekken: Stirpe di Netflix potrebbe essere l’adattamento meritevole di cui la serie aveva bisogno dopotutto.

Ieri il servizio di streaming ha rilasciato a trailer nuovo di zecca e una data di uscita per l’anime. E soddisferà molti dei fan sfegatati del gioco.

Vediamo cosa aveva in serbo per noi il trailer.

Tekken: Bloodline si ispira direttamente ai videogiochi

Tekken aveva già avuto una modesta possibilità di animazione, ma impallidisce in contrasto con molte delle altre opzioni multimediali che ha avuto, come una produzione completa di lungometraggi live-action. Tuttavia, la serie avrà presto il suo dovuto nel mondo degli anime mentre si prepara per una versione completamente nuova del famoso franchise di videogiochi di combattimento con Netflix.

Il nuovo trailer che puoi controllare qui sotto, ci dà il prima guarda alcune delle componenti cruciali dello spettacolo che i teaser precedenti non lo facevano.

Oltre a rivelare personaggi iconici come Paul, King e Kazuya, Leroy Smith, Julia Chang, l’assassina Nina Williams, Ling Xiaoyu e La nemesi di Jin Hwoarangil trailer di due minuti ci offre uno sguardo esclusivo alle sequenze di combattimento dello show.

Queste sequenze sono una delle rappresentazioni più accurate del videogioco rispetto a qualsiasi altro adattamento in passato. Uno dei punti salienti principali può essere il colpi di potenza che sono rappresentati autenticamente nel trailer. Oltre ai combattimenti e ai personaggi popolari, il trailer rivela anche il tipo di arco narrativo che il nostro eroe Jin affronterà.

Quando esce lo spettacolo?

La serie animata, da cui sembra prendere ispirazione Tekken 3 del 1997, è stato annunciato per la prima volta nel marzo del 2022. E quasi dopo quattro lunghi mesi, abbiamo finalmente una data di uscita.

Tekken: Stirpe sarà disponibile a livello globale da 18 agosto di quest’anno. Con meno di un mese rimasto all’uscita dello show, è emozionante vedere cosa ha in serbo per noi Netflix.

Sentiti libero di farci sapere cosa ne pensi del nuovo trailer nei commenti.

Il post Netflix svela il trailer dell’adapataion più accurato per videogiochi, Tekken: Bloodline è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.