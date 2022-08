Netflix sta riavviando un game show competitivo di 14 anni e sarà epico

I reality show hanno letteralmente invaso i nostri schermi e sono diventati il ​​centro dell’intrattenimento per noi. Dai millennial alla generazione z, troviamo pacificamente divertente sedersi in un accogliente pomeriggio e guardare i nostri programmi e sitcom preferiti all’infinito. Sotto questo aspetto, Netflix si è sempre presa cura delle nostre esigenze e non si è mai stancata di produrre spettacoli e film fantastici per il suo pubblico irriducibile. Questa volta ha pianificato qualcosa di diverso. Netflix mercoledì ha annunciato il ritorno del reality show, La Talpa dopo 14 anni di stop, come affermato da Variety.

Ecco tutto quello che sappiamo al riguardo.

The Mole torna nel colosso dello streaming americano dopo una lunga pausa di 14 anni

Non tutte le stagioni, ma per il momento Netflix ha ordinato la totalità di tutti e 10 gli episodi della prima stagione. Lo spettacolo originariamente consisteva in cinque stagioni. È stato trasmesso per la prima volta nel 2001 ed è andato in onda per 7 anni consecutivi fino al 2008. Lo spettacolo è stato condotto da Anderson Cooper e si è sforzato di realizzare un totale di cinque stagioni fino a quando non fosse deciso diversamente.

Questo è stato uno dei pochissimi spettacoli degli anni 2000 che suscitava interesse tra gli spettatori. A differenza delle arti dello spettacolo, è stato un reality show aperto a tutti coloro che pensano di poter accettare la sfida. Ma ovviamente, insieme all’eccitazione, è arrivato il dramma tra i membri del gruppo.

LEGGI ANCHE: Ecco 5 motivi per cui dovresti guardare “The Assistant” con Julia Garner

Di cosa tratta lo spettacolo?

Il reality show era più una gara tra un insieme di gruppi. I giocatori di ogni squadra giocherebbero insieme, il che si aggiungerebbe ai conti dei concorrenti. Questo spettacolo ha una grande somiglianza con il gioco online giocato tra i giocatori chiamati Tra di noi. Il gioco ha “un impostore” e, allo stesso modo, lo spettacolo ha “La talpa” che svolge un ruolo simile nel concorso. Il suo lavoro è fondamentalmente quello di sabotare le operazioni dei membri dell’equipaggio e assicurarsi che falliscano qualsiasi missione in cui si trovano.

Il dramma due in uno con mistero e thriller ha reso lo spettacolo uno degli spettacoli più amati del decennio precedente. Netflix ha fatto la scelta giusta per far rivivere un dramma televisivo così avvincente con acrobazie ed emozioni estreme.

LEGGI ANCHE: GUARDA: The Haunting Brilliance of Mason Alexander Park AKA Desire da “The Sandman”

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo, commenta qui sotto se vuoi trasmettere in streaming questo reality show.

Il post Netflix sta riavviando uno spettacolo di giochi competitivo di 14 anni e sta per essere epico è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.