Netflix sta realizzando UN ALTRO adattamento live-action di Death Note

Fresco di un’altra stagione di successo di Cose più strane, i Duffer Brothers hanno appena annunciato la loro nuova società di produzione chiamata Upside Down Pictures e il loro nuovo impegno su Netflix con un elenco di progetti che dovrebbero arrivare in futuro sullo streamer. Uno di quei progetti imminenti è a Death Note serie live-action. Sì, un altro Death Note adattamento… Si spera che questo adattamento abbia molto successo con i Duffer Brothers collegati.

Non siamo davvero sorpresi dal fatto che i Duffer Brothers abbiano deciso di creare la propria società di produzione poiché hanno riscontrato molto successo con Cose più strane negli anni. Intendo, Cose più strane è probabilmente la migliore serie originale di Netflix. Quindi avrebbe più senso, secondo me.

È stato riferito che Upside Down Pictures sarebbe stata gestita da Hilary Leavitt, una veterana di BBC America e MRC. Leavitt è meglio conosciuto per aver contribuito a sviluppare la serie televisiva Orfano nero, Ozark, Il grande e Ragazze splendenti.

oltre al Death Note adattamento live-action, Upside Down Pictures adatterà quello di Stephen King e Peter Straub Il Talismano in una nuova serie originale, una serie originale non rivelata da Dark Crystal: L’era della resistenza i creatori Jeffrey Addiss e Will Matthews, e a Cose più strane rappresentazioni teatrali e serie spin-off.

Non molti dettagli sul Death Note le serie live-action sono state rivelate, ma abbiamo condiviso ciò che sappiamo di seguito.

I Duffer Brothers stanno sviluppando una serie live-action di Death Note

Se non hai familiarità con Death Notelascia che ti dia un piccolo riassunto. Death Note è un manga giapponese scritto da Tsugumi Ohba e disegnato da Takeshi Obata. La serie manga è andata avanti dal 2003 al 2006. È stata poi adattata in una serie anime da Madhouse nel 2006 ed è andata avanti fino al 2007 con un totale di 37 episodi.

Ce ne sono stati diversi Death Note adattamenti di film e serie in Giappone a partire dal 2006, ma c’era stato un solo adattamento negli Stati Uniti Nel 2017 Netflix si è cimentato nella realizzazione di un live-action Death Note film, ma non è stato accolto bene dalla critica o dal pubblico.

Ora, è stato riferito che i Duffer Brothers e Netflix ne produrranno uno nuovo Death Note adattamento, e questa volta sarà una serie televisiva anziché un film. La serie manga originale parlava di un ragazzo adolescente che trova un misterioso taccuino che gli conferisce poteri soprannaturali per uccidere chiunque scrivendo il nome della vittima sulle sue pagine mentre si immagina la loro faccia. Netflix non ha rivelato alcun dettaglio della trama per l’imminente adattamento della serie live-action, ma ha annunciato che sarà una “ripresa completamente nuova”.

Purtroppo, è stato annunciato un programma di produzione né una finestra di rilascio. Tuttavia, non vediamo l’ora che escano maggiori dettagli!

Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie e copertura sul Death Note serie live-action!