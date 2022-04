Netflix sta facendo tutto il possibile per interrompere la condivisione delle password, ma il loro approccio funziona contro di loro?

Netflix è sicuramente il più grande servizio di streaming in circolazione. La piattaforma si vanta oltre 200 milioni di utenti che è in costante aumento, soprattutto dopo la pandemia. Tuttavia, questo stesso numero ora suggerisce che la piattaforma dovrà espandersi in altri modi. Attirare nuovi utenti è un’arena completamente esplorata e realizzata. Netflix dovrà entrambi si rivolgono ad aumentare i loro prezzi in modo sostanziale o fare qualcosa a riguardo condivisione della password. Tuttavia, c’è una grande possibilità che questo approccio possa rivelarsi leggermente troppo aggressivo e funzionare effettivamente contro di loro.

Cosa dicono i numeri?

Secondo eMarketer, il numero di persone che usano Netflix è molto più grande di quanto indicano le loro stesse statistiche. Un enorme 658 milioni le persone guardano qualcosa sulla piattaforma almeno una volta al mese. Questo numero è dovrebbe crescere fino a tre quarti di miliardo entro il 2025. Considerando questo, i 200 milioni che sembravano così significativi ora sembrano un numero esiguo.

Questi numeri spiegano anche perché Netflix è così ardente nel ridurre al minimo la condivisione delle password. Il CEO Reed Hastings una volta ha parlato di come “la condivisione della password è qualcosa con cui devi imparare a convivere.” Ha poi parlato di ciò che considera “condivisione legittima della password”, che prevede l’utilizzo collettivo di un unico account con il proprio coniuge, figli e altri membri della famiglia con cui potrebbero risiedere. Tuttavia, questo era nel 2016 e le cose sono sicuramente cambiate ora.

LEGGI ANCHE: Netflix sta aumentando il prezzo dell’abbonamento nel Regno Unito e in Irlanda: scopri qui perché e di quanto

Quindi, non c’è modo di fermare la condivisione della password di Netflix?

Abbiamo tutti sentito il termine “studente universitario rotto”. Questa frase sembra risuonare anche ora da allora la maggior parte della condivisione delle password avviene tra persone di età compresa tra i 19 ei 28 anni. Questa fascia demografica è anche molto significativa per Netflix poiché la popolazione più giovane tende ad essere più adattabile. Certo, Netflix è il più grande servizio di streaming e offre più titoli di qualsiasi altra piattaforma. Ma gli spettatori sanno che sicuramente stanno pagando altrettanto.

Un piano Netflix standard costa $ 15 per un mese gli spettatori possono acquistare Apple TV+ per un terzo del prezzo. Per non parlare del fatto che il plauso della critica e gli spettacoli di premiazione sono stati inclini ad altri servizi di streaming, indicando una crescita per altre piattaforme. Dopotutto, non sembra che Netflix avrà CODA o Re Riccardo sui loro schermi in qualsiasi momento. Anche i film Marvel, uno dei franchise più grandi in circolazione, se non il più grande, stanno lasciando la piattaforma.

LEGGI ANCHE: CODA precede The Power of The Dog di Netflix nella corsa agli Oscar

La migliore scommessa che Netflix ha attualmente contro la condivisione della password è il loro nuovo piano. Gli spettatori possono aggiungere membri extra sui loro conti per un costo di $ 3. Sebbene questo approccio funzioni al meglio, è davvero un equilibrio delicato. La piattaforma tendenza ad aumentare i prezzi al di là della semplice inflazione causerà più danni che benefici.

Se Netflix mantiene le cose come stanno, potremmo aspettarci una crescita, anche se molto più lenta. Tuttavia, un approccio leggermente più aggressivo e la bilancia potrebbe inclinarsi a favore di altre piattaforme di streaming come Amazon Prime, Disney+ o Apple TV+.

LEGGI ANCHE: Oltre 1,6 milioni di fan firmano una petizione per rinnovare “Anne With a E” per la stagione 4, chiedono a Netflix di elaborare la storia di Anne’s Queen Life e Ka’kwet

Il post Netflix sta facendo tutto il possibile per interrompere la condivisione delle password, ma il loro approccio funziona contro di loro? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.