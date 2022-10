Netflix si unisce a Vue International e Cineworld per la premiere di “Glass Onion”.

Film vincitore del premio Oscar Coltelli fuoriil seguito Cipolla Di Vetro è tutto pronto per il suo rilascio. Ma a differenza del primo film, questa volta Netflix ha deciso di fare qualcosa di diverso. L’OTT si è unito a due delle più grandi compagnie cinematografiche del Regno Unito. E queste due società sono schermi cinematografici Vue e Cineworld. Questo è stato affermato come la prima volta nella storia del gigante dello streaming. Sia Netflix che i colossi della mostra hanno deciso di distribuirlo nelle sale del Regno Unito.

Perché Glass Onion esce prima nelle sale?

Ci sono vari motivi per far uscire questo film nelle sale. Ma la cosa più importante sono le entrate. La pandemia ha messo in pausa tutto per circa 2 anni. Ciò include l’industria cinematografica, in quanto è una delle più colpite. Nonostante ciò, l’aumento del numero di piattaforme di streaming e dei relativi contenuti ha messo in dubbio i distributori. Sono preoccupati che, a causa del divario, non verrà prodotto abbastanza materiale teatrale.

Un altro motivo dietro l’uscita nelle sale è il vantaggio nascosto di Netflix. L’esposizione limitata del film consentirà inoltre a Netflix di pubblicizzare adeguatamente il film prima della sua distribuzione generale sulla piattaforma a dicembre. La data di uscita di Cipolla Di Vetro su Netflix è stato deciso il 23 dicembre 2022.

D’altra parte, l’uscita nelle sale avverrà un mese prima nel Regno Unito. Sarà riprodotto sui grandi schermi dal 23 novembre al 29 novembre, esattamente un mese prima della sua uscita su Netflix. Lascerà i cinema tre settimane prima della sua uscita su OTT.

Prima della sua uscita pubblica, il film uscirà al BFI London Film Festival il 16 ottobre. Il film è scritto e diretto da Rian Johnson che ha anche scritto e diretto la prima parte, Coltelli fuori.

Il cast del film include ancora una volta Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc. Il nuovo cast è composto da grandi nomi come Ethan Hawke, Kate Hudson, Kathryn Hahn, Edward Norton e Madelyn Cline.

Quindi, prima dell’uscita della seconda parte, rivisita il primo capolavoro Coltelli fuorisolo su Netflix.

