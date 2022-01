Netflix si allea con PGA Tour e Major Golf Championships per una prossima docuserie

Se c’è una cosa che collega il mondo intero, indipendentemente dalla loro lingua, cultura e credenze; è sport. Netflix lo capisce molto bene ed è abbastanza determinato da lavorarci anche su. Netflix e PGA Tour si sono uniti per darci qualcosa di speciale. Assisteremo alla vita di alcuni dei migliori golfisti del pianeta mentre gareggiano per tutta la stagione. Netflix e PGA TOUR si sono uniti per darci qualcosa di speciale.

Dai produttori delle docuserie di successo di Netflix, Formula 1: guida per sopravvivere, presto avremo un documentario che cattura la bellezza e il brivido della stagione PGA.

Il tour di Netflix e PGA si uniscono per una serie di documentari

Per la prima volta, una rete accederà al dietro le quinte del PGA Tour. Netflix ci porterà i contenuti di tutti i campionati della stagione, comprese le quattro major. Non abbiamo ancora un nome confermato per la serie, ma seguirà artisti del calibro di Sergio Garcia, Dustin Johnson e Jordan Spieth.

Secondo Deadline, le riprese del documentario sono già iniziate e catturerà tutto ciò che questi giocatori di golf e le loro squadre attraversano durante la stagione. Vedremo la veemenza di allenamenti, viaggi, vittorie e sconfitte viste dai vari atleti.

Box to Box Films, il produttore di Netflix Formula 1: guida per sopravvivere, sta producendo la serie di golf; Spiegato anche i produttori Vox Media Studios si uniranno alla produzione.

Parlando di questa nuova avventura in Gold, Brandon Riegg, vicepresidente di Netflix per le serie di documentari e unscripted, ha dichiarato: (è) una partnership unica nel suo genere e una finestra senza precedenti sulla vita del Tour.“

“I nostri membri adoreranno conoscere i giocatori e le personalità, nonché i luoghi iconici lungo il percorso,” Ha aggiunto. “Anche gli appassionati di golf più devoti non hanno mai visto questo sport così.“

“Questa partnership con Netflix offre al PGA Tour e ai quattro campionati principali un’opportunità per attingere a un pubblico completamente nuovo e diversificato”, ha dichiarato Rick Anderson, Chief Media Officer del PGA Tour. “Questo documentario offrirà ai fan uno sguardo autentico sulla vita reale dei nostri atleti e su com’è vincere – e perdere – durante una stagione del PGA Tour.“

