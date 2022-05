Netflix si aggiudica i diritti di streaming OTT, ma la pirateria ostacola il clamore di rilascio

I diritti di streaming OTT per il film d’azione RRR sono stati acquisiti da Netflix e ZEE Network, ma la pirateria continua ad avere un impatto sul potenziale clamore del rilascio.

Nonostante la chiusura delle sale e i ritardi di innumerevoli progetti, il 2021 è stato un anno incredibile per l’industria cinematografica indiana. Tuttavia, i fan sono rimasti amaramente delusi da uno dei film più attesi dell’anno RRR è stato ritardato più volte a causa della pandemia in corso.

RRR è un film d’azione sui combattenti per la libertà dell’India Alluri Sitarama Raju e Komaram Bheem, con i suoi tre trailer teaser che ottengono notevolmente più di 140 milioni di visualizzazioni su YouTube!

Per fortuna, il film è stato finalmente presentato in anteprima nelle sale il 25 marzo, ma cosa sappiamo dell’uscita di RRR per lo streaming online?

Ramaraju For Bheem – Trailer introduttivo di Bheem – RRR

BridTV

3044

Ramaraju For Bheem – Trailer introduttivo di Bheem – RRR

816673

816673

centro

13872

RRR è stato originariamente ritardato più volte a causa di COVID

Inizialmente il film RRR doveva essere presentato in anteprima il 30 luglio 2020, prima di essere posticipato a causa della pandemia di coronavirus in corso fino al 13 ottobre e poi al 7 gennaio 2022.

A metà dicembre è iniziata a circolare una nuova ondata di voci sui social media secondo cui il film potrebbe essere nuovamente posticipato. Ciò è stato accennato per la prima volta dal Telugu Bulletin, che ha riferito che si stava accumulando pressione sui distributori per ritardare il debutto nelle sale a causa delle restrizioni in corso per i cinema del Maharashtran.

Pinkvilla avrebbe quindi contattato il produttore di RRR DVV Danayya, che ha risposto semplicemente affermando “No, no rimandare”. Sfortunatamente, è stato poi confermato il 1° gennaio che la RRR era stata ritardata “indefinitamente” a causa dell’aumento dei casi di Omicron a livello nazionale.

Annunciando il ritardo sui social media, la pagina Twitter ufficiale di RRR condividerà una dichiarazione del team di produzione. Il post affermava che “tenendo presente il migliore interesse di tutte le parti coinvolte, siamo costretti a posticipare il nostro film”.

“Nonostante i nostri incessanti sforzi, alcune situazioni sono al di fuori del nostro controllo. Poiché molti stati indiani stanno chiudendo i cinema, non ci resta altra scelta che chiederti di mantenere la tua eccitazione”. – Pagina Twitter del film RRR.

Il post si concludeva affermando che “Abbiamo promesso di riportare The Glory of Indian Cinema e al momento giusto, lo faremo”.

Poster di Ajay Devgn Motion – Trailer del film RRR

BridTV

3045

Poster di Ajay Devgn Motion – Trailer del film RRR

816675

816675

centro

13872

RRR ha finalmente fatto il suo debutto al cinema a fine marzo

Il 31 gennaio 2022, la pagina Twitter ufficiale di RRR ha condiviso un nuovo poster promozionale per il film, confermando che una data di uscita nelle sale era stata fissata per il 25 marzo 2022.

È interessante notare che c’era stata di nuovo una certa preoccupazione tra i fan sul fatto che l’uscita nelle sale sarebbe stata nuovamente respinta. Questo perché, a metà gennaio, un comunicato stampa indicava che era in atto un “Piano B” se la capacità del teatro fosse rimasta un problema a livello nazionale.

Secondo il post di Twitter, se i cinema stessero ancora riscontrando problemi relativi alle restrizioni relative al COVID, RRR verrebbe invece presentato in anteprima il 28 aprile 2022. Per fortuna, le restrizioni sono state revocate per la maggior parte dei cinema in tutto il paese, con i fan che aspettano con il fiato sospeso per il loro possibilità di guardare RRR sul grande schermo da oggi.

RRR è stato distribuito nelle lingue telugu, hindi, tamil, malayalam e kannada, con molti altri dialetti disponibili anche in cinema selezionati. Tuttavia, non tutti i fan potranno recarsi in un cinema per godersi RRR sul grande schermo, quindi cosa sappiamo del suo streaming OTT?

Netflix e ZEE5 condividono i diritti di streaming per RRR

I diritti di streaming digitale per RRR sono stati acquisiti dalle piattaforme ZEE5 e Netflix, in un accordo che è stato effettivamente riportato da Variety questa volta l’anno scorso.

L’acquisizione dei diritti OTT è stata segnalata per la prima volta sulla pagina dei social media LetsOTT, prima di essere confermata da ZEE5 in un post sul blog in cui si affermava che “dopo la sua corsa nelle sale, il film sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma OTT”.

Secondo il post, i diritti sono stati acquistati per un enorme Rs 300 crore (circa $ 40 milioni), ma Pinkvilla sta anche segnalando che la vendita in streaming è costata circa Rs 325 crore (circa $ 43 milioni).

“I produttori hanno venduto il satellite post-rilascio e i diritti digitali (Tutte le lingue) di RRR a Zee Group per una cifra enorme nell’ordine di Rs 325 crore, rendendolo così il più grande accordo post-rilascio di tutti i tempi. Il satellite e i diritti digitali sono stati trasferiti da Jayatilal Gada a Zee Group”. – Villa Rosa.

Tuttavia, i fan dovrebbero notare che le piattaforme di streaming divideranno il doppiaggio in lingua disponibile, con ZEE5 che acquisirà le versioni Telugu, Tamil, Malayalam e Kannada.

A livello internazionale, il film uscirà anche su Netflix in varie lingue tra cui hindi, inglese, coreano, portoghese, turco e spagnolo.

Una data di uscita digitale purtroppo rimane non confermata, ma in un evento di lancio a dicembre, il produttore Jayantilal Gada avrebbe affermato che il film sarebbe stato presentato in anteprima solo per lo streaming “da 75 a 90 giorni dopo la sua uscita nelle sale”.

“Siamo fiduciosi che le persone vorranno sperimentare questo nelle sale cinematografiche per molto tempo. Non opteremo per una premiere di 30 giorni”. – Jayantilal Gada, via Bollywood Hungama.

Ciò pone una finestra di rilascio in streaming provvisoria per l’inizio di giugno 2022, ma né Netflix né ZEE5 hanno ancora condiviso un lancio mirato per il film RRR.

Secondo un tweet dell’insider Taran Adarsh, i diritti complessivi del satellite sono stati conquistati da Zee Cinema (Hindi), Asianet (Malayalam) e Star Networks (Tamil, Telugu e Kannada).

Sfortunatamente, il potenziale clamore per il rilascio in streaming OTT di RRR ha subito un duro colpo di recente, con vari torrent e stampe piratate che circolano online.

“Se è davvero così, potrebbe intaccare le prospettive di rilascio di questi film da parte degli OTT. Una parte del pubblico potrebbe guardare le stampe piratate e ciò mangerà il pubblico una volta che questi film arriveranno sui loro partner di streaming OTT”. – Mirchi9.

È interessante notare che l’industria cinematografica indiana, in generale, è nel mirino dei leaker. In particolare, i download illegali del capitolo 2 di KGF sono comparsi a poche ore dalla prima del film il mese scorso, nonostante le forti dichiarazioni del team di produzione. Si spera che le perdite che circondano RRR non dissuadano i fan dall’attesa del rilascio in streaming OTT su Zee e Netflix.

Ascolta la colonna sonora ufficiale

La colonna sonora di RRR è composta e prodotta da MM Keeravani, con la musica venduta a Lahari Music e T-Series per un record di 25 Crore (circa $ 3,3 milioni).

L’ultimo singolo della colonna sonora ufficiale è stato recentemente pubblicato online, Janani/Uyire, etichettato come “Soul Anthem”.

Gli elenchi completi dei brani sono i seguenti, con le canzoni di RRR disponibili per lo streaming online attraverso i canali YouTube di Lahari Music e T-Series.

Dosti – Vedala Hemachandra, 5:40 (Telugu)

Naatu Naatu – Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava, 3:34 (Telugu)

Janani – MM Keeravaani e coro, 3:09 (Telugu)

Natpu – Anirudh Ravichandar, 5:40 (Tamil)

Naathu Koothu – Rahul Sipligunj e Yazin Nizar, 3:34 (Tamil)

Uyire – Maragadhamani e Coro, 3:09 (Tamil)

Dosti – Amit Trivedi, 5:40 (Hindi)

Naacho Naacho – Vishal Mishra e Rahul Sipligunj, 3:34 (Hindi)

Janani – MM Kreem e coro, 3:09 (hindi)

Priyam – Vijay Yesudas, 5:40 (Malayalam)

Karinthol – KS Harisankar e Yazin Nizar, 3:34 (Malayalam)

Janani – Maragadhamani e coro, 3:09 (Malayalam)

Dosti – Yazin Nizar, 5:40 (Kannada)

Haali Naatu – Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava, 3:34 (Kannada)

Janani – MM Keeravaani e coro, 3:09 (Kannada)

Luoghi e significato delle riprese RRR

Le riprese principali sono iniziate in patria a Hyderabad, prima di dirigersi a Vadodara e Pune.

La produzione si sarebbe quindi diretta in tutto il mondo in Bulgaria; tuttavia, la pandemia di coronavirus avrebbe poi devastato le riprese.

Dopo numerosi ritardi temporanei, la produzione ha ricevuto un permesso speciale dal governo dell’Andhra Pradesh per riprendere le riprese. Il programma finale è stato spostato in Ucraina, che si è concluso il 18 agosto 2021.

In telugu, il titolo ampliato di RRR è Roudram Ranam Rudhiram e in tamil si chiama Ratthham Ranam Rowthiram. In Kannada, il nome completo del film è Roudra Rana Rudhira (tutti tradotti in Rabbia, guerra, sangue), e Rivolta ruggito in hindi.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, quanto è forte Black Bolt di Doctor Strange 2 e quali sono i suoi poteri?