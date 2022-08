Netflix sceglie Raya e la star di The Last Dragon per completare il formidabile trio di Azula per “Avatar: The Last Airbender”

Dal suo annuncio in 2018l’adattamento live-action di Netflix di Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria è stato un progetto a cui prestare attenzione. Quest’anno per fortuna abbiamo ricevuto importanti aggiornamenti riguardo al progettoche comprendeva runtime dell’episodio per l’aggiornamento principale del castS. E ora abbiamo nuovi rapporti su un altro casting completa il trio di Azula.

Un altro aggiornamento sul casting di un personaggio significativo in Netflix Avatar: L’ultimo Airbender porterà Il trio di Azula dei più pericolosi guerrieri della Nazione del Fuoco sta per finire. Secondo i rapporti più recenti, l’attore interpreterà Mai.

Chi interpreterà Mai nella serie live-action Avatar: The Last Airbender?

Talia tradche in precedenza ha agito in titoli come Raya e l’ultimo dragorappresenterà la nobile Nazione del Fuoco nel prossimo dramma e avrà un ruolo più importante della sua controparte animata, secondo Avatar News. Insieme a lei lo sarà Momona Tamadache è stato recentemente scelto come Ty Lee e Lizzy Yu, che interpreteranno la loro amica traballante, la fredda principessa Azula.

Mai era stata una delle amiche più care di Azula e Ty Lee sin da quando erano bambini. È stata presentata nel Episodio del libro 2 Ritorna a Omashu nei panni della figlia di Ukanoche è stato nominato temporaneamente governatore di Omashu dopo che è stata presa dalla Nazione del Fuoco e ribattezzata New Ozai.

È stata determinante La cattura di Azula di Ba Sing Se e successivamente ha aiutato Zuko e Sokka e i prigionieri di guerra della Nazione del Fuoco a fuggire dalla prigione di Boiling Rock, tradire Azula per amore di Zuko.

La capacità del suo ruolo è incerta

Non è chiaro quanto sarà più importante una parte che interpreterà rispetto ai personaggi del popolare show di Nickelodeon. In precedenza siamo venuti a sapere che anche Avatar Kuruk sarà nella serie. Kuruk ha avuto solo un’apparizione completa nella serie animata ed è stato accennato solo nel libro 1. Un altro personaggio ad avere un ruolo relativamente maggiore rispetto alla sua controparte animata sarà Avatar Kyoshi.

Cosa ne pensate del nuovo casting? Riuscirà Thalia Tran a rendere giustizia al suo ruolo? Inoltre, fateci sapere se pensate che un’altra attrice sarebbe stata perfetta per il ruolo. Sentiti libero di condividere le tue risposte con noi nei commenti.

