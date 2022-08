Netflix sceglie il co-protagonista di Ryan Reynolds da “Free Guy” in un ruolo fondamentale per “Avatar: The Last Airbender”

Quasi tutti i ragazzi degli anni ’20 hanno trovato la loro via di fuga nella narrativa fantasy del 2005, Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria. Combinando mostri in stile Godzilla con scene di sfida di arti marziali, commedia e fantasia magica, trascende il tipico cartone animato d’azione dando vita a un’intrigante fusione di misticismo asiatico e letteratura epica. L’animazione ha indubbiamente ottenuto grandi risultati ai suoi tempi poiché era una storia a circuito chiuso racchiusa nella vitalità esuberante di un cartone animato per bambini.

Netflix aveva recentemente annunciato un adattamento live-action dell’animazione. La premessa del remake live-action lo farà seguire le stesse avventure della versione cartone animato. Apparentemente, quattro nazioni distinte costituiscono la civiltà nell’universo di Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria. I quattro paesi sono chiamati Air Nomads, Earth Kingdom, Fire Nation e Water Tribe. Solo poche persone in ogni nazione, conosciute come i Bender, possono usare l’elemento della loro nazione facendo affidamento sulle arti marziali locali e sulle loro capacità telecinetiche. L’Avatar è l’unica persona che ha accesso a tutti e quattro gli elementi. E abbiamo appena avuto modo di sapere che interpreterà il secolare Re della Terra di Omashu. Sarai sicuramente felice di leggere questa notizia.

Utkarsh Ambudkar interpreterà un personaggio chiave in Avatar: The Last Airbender di Netflix

Mouser di Ragazzo libero è approdato nell’adattamento live-action di Netflix nei panni del re Bumi di centododici anni. Nella serie madre, il folle re Bumi ha messo Aang (l’ultimo Avatar) ei suoi alleati attraverso una serie di prove assurde. Questo per mettere alla prova il suo zelo per affrontare il Signore del Fuoco. Le prove a loro volta culminano in combattimenti epici. Il crescendo dell’episodio rivela che Bumi era uno degli amici più cari di Aang quando era più giovane e una delle poche persone ancora in vita della sua vita prima di rimanere intrappolata in un iceberg per un secolo.

Il casting del co-protagonista di Ryan Reynolds nel presunto debutto più costoso di Netflix è arrivato con l’altro annuncio del casting. Secondo Avatar News, Kya, la madre di Katara e Sokka, è stata interpretata da Rainbow Dickerson, vincitore del Rising Star Award al Toronto International Film Festival. Nei panni dell’amato Cabbage Merchant della prima stagione, il doppiatore James Sie tornerà. Anche Danny Pudi, una star di Mythic Quest, lo farà unisciti al cast come Meccanico. Inoltre, abbiamo già parlato in modo approfondito del cast principale di questa serie matura in articoli precedenti.

