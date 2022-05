Il giorno che tutti temevamo è arrivato… The CW ha eliminato molte delle sue amate serie e, purtroppo, la serie fantasy Ammaliato era nella lista cancellata. Il Ammaliato il riavvio è ora giunto al termine dopo una corsa di quattro stagioni.

Siamo stati necessariamente sorpresi che Ammaliato preso lo stivale? No, perché The CW è attualmente in vendita e la rete ha recentemente cancellato alcune delle sue altre serie amate come Batwoman e Leggende di domani. Onestamente, nessun programma della CW era al sicuro. Lo odiamo Ammaliato doveva essere uno degli spettacoli per andare.

Altre serie preferite dai fan che sono state cancellate il 12 maggio includono Dinastia, Noemi, Nell’oscurità, Roswell, Nuovo Messico e 4400. Ora i fan di tutto il mondo sono in lutto e sperano che i migliori servizi di streaming si facciano avanti e salveranno la giornata riprendendo questi spettacoli.

Il nostro streamer preferito salverà Ammaliato? Abbiamo discusso della possibilità che Netflix raccolga la serie fantasy proprio di seguito.

Netflix salverà Streghe?

C’è una possibilità. Non è probabile. Netflix ha un accordo di uscita con The CW in cui le nuove stagioni della serie fantasy vengono pubblicate sullo streamer subito dopo l’ultima messa in onda su The CW. Al momento, tre stagioni dello show sono attualmente in streaming su Netflix. Se molte persone trasmettono lo spettacolo in streaming su Netflix e lo inseriscono nella top 10 per un lungo periodo di tempo, Netflix potrebbe vedere il potenziale dello spettacolo e raccoglierlo. Abbiamo visto questo accadere con Manifesto nel passato. Tuttavia, lo streamer è molto esigente quando si tratta di spettacoli che riprende, e non vediamo Netflix riprendere una serie cancellata da un po’.

Ma Ammaliato fan, non perdete ancora la speranza! Continua lo streaming, informa tutti quelli che conosci dello spettacolo e imposta le campagne. Fai sapere a Netflix perché la serie fantasy è degna di essere ripresa.

La stagione 4 di Charmed sarà trasmessa in streaming su Netflix?

Sì, puoi aspettarti che la quarta stagione arrivi ancora su Netflix dopo la fine della messa in onda su The CW. Lo spettacolo cancellato non influisce affatto sulla quarta stagione che arriva su Netflix. L’accordo di uscita tra Netflix e The CW afferma sostanzialmente che le nuove stagioni della serie fantasy continueranno ad arrivare su Netflix fino alla fine della serie. Poiché la quarta stagione è l’ultima, sarà l’ultima stagione che vedremo approdare su Netflix.

Aggiornamenti sulla versione Netflix della stagione 4 di Charmed

Abbiamo visto le stagioni precedenti cadere su Netflix otto giorni dopo la messa in onda del finale di stagione su The CW. Poiché l’ultimo episodio della quarta stagione andrà in onda il 10 giugno 2022, è probabile che la quarta stagione arriverà su Netflix il 18 giugno.

Cosa ne pensi delle ultime cancellazioni dei programmi CW? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto!