Netflix salverà la seconda stagione di Minx da HBO Max? (e perché dovrebbero)

Un altro morde la polvere su HBO Max sotto il regno di David Zaslav. L’ultimo programma televisivo a prendere il via dalla fusione della Warner Bros. Discovery è la serie comica guidata da Jake Johnson, Minx.

Dopo una prima stagione acclamata dalla critica, HBO Max ha rinnovato Minx per una seconda stagione. Minx Le riprese della seconda stagione erano quasi terminate quando la compagnia ha annullato la sua decisione e ha cancellato lo spettacolo, riporta Deadline.

La serie, creata da Ellen Rappaport, segue una giovane femminista che collabora con un editore a basso costo per realizzare la prima rivista erotica femminile. Jake Johnson ha recitato al fianco di Ophelia Lovibond, Michael Angarano, Lennon Parham, Jessica Lowe e Oscar Montoya.

Non solo lo è Minx la stagione 2 non accadrà, ma HBO Max verrà presto rimossa Minx stagione 1 dal servizio di streaming. Minxla cancellazione di potrebbe rappresentare un pericolo per alcune delle collaborazioni di Lionsgate TV e HBO Max, come l’imminente serie guidata da Elizabeth Olsen Amore e morte e la seconda stagione della commedia Giulia.

La buona notizia è che Lionsgate TV sta cercando di fare acquisti Minx intorno a qualcun altro, quindi è possibile che Netflix possa salvare lo spettacolo?

Lionsgate ha dichiarato nella sua dichiarazione: “Abbiamo goduto di una buona collaborazione con HBO Max e stiamo lavorando a stretto contatto per trovare una nuova opportunità per Minxcosì gli spettatori attuali e nuovi possono continuare questo viaggio con noi.

Perché Netflix dovrebbe salvare Minx stagione 2

Netflix probabilmente non salverà Minx, sfortunatamente, poiché negli ultimi anni il servizio di streaming ha salvato spettacoli con maggiore rarità. Ma la loro acquisizione più recente è stata la serie comica Peacock Ragazze5Evae Netflix ha un disperato bisogno di commedie più acclamate poiché il servizio di streaming ha faticato a generare nomination per le sue serie comiche nel corso degli anni.

Minx potrebbe essere un’ottima aggiunta alla line-up di Netflix. Il servizio è già un luogo popolare per i fan di Jake Johnson poiché è in streaming Nuova ragazza. Netflix ha già collaborato con Lionsgate Television a programmi come Cari bianchi, L’arancione è il nuovo nero, Vendo l’OCe Kevin Hart: Non mandare tutto a puttane.

Anche se sembra improbabile che accada, teniamo le dita incrociate sul fatto che Netflix salvi la giornata e risponda Minx stagione 2, soprattutto perché le riprese sono quasi terminate.