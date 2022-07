Netflix salverà La moglie del viaggiatore del tempo per la stagione 2?

Il 1 ° luglio, la HBO ha eliminato la serie drammatica romantica La moglie del viaggiatore nel tempo dopo solo una stagione, e i fan dello spettacolo hanno immediatamente iniziato a parlare della decisione della rete. Ora le persone si chiedono se Netflix si precipiterà e salverà la giornata raccogliendolo. Abbiamo condiviso le possibilità che ciò accada di seguito.

La moglie del viaggiatore nel tempo è una serie originale della HBO basata sull’omonimo romanzo del 2003 di Audrey Niffenegger. Lo spettacolo è stato diretto da David Nutter e scritto e sviluppato da Steven Moffat. Nutter è noto soprattutto per il suo lavoro nella popolare serie HBO Game of Thrones. Potresti anche riconoscere Moffat dal suo lavoro alla BBC Dottor chi e Sherlock.

La storia segue la complicata ma commovente storia d’amore tra un uomo con una rara malattia genetica che lo porta a viaggiare involontariamente per brevi periodi e una donna che lo incontra e si innamora di lui quando aveva solo 6 anni.

Game of Thrones Rose Leslie e DivergenteTheo James recita insieme nei panni di Claire Abshire e Henry DeTamble. Il resto del talentuoso cast comprende Desmin Borges, Natasha Lopez, Michael Park, Jaime Ray Newman, Taylor Richardson, Peter Graham, Kate Siegel, Josh Stamberg, Chelsea Frei e altri. Quindi qual è la probabilità che il nostro streamer preferito raccolga La moglie del viaggiatore nel tempo per la stagione 2? Ecco cosa pensiamo.

Netflix salverà La moglie del viaggiatore del tempo della HBO?

C’è una piccola possibilità, ma è più probabile che lo streamer non ordini una seconda stagione. In primo luogo, non è chiaro se lo spettacolo sia stato oggetto di acquisti al momento. Il creatore della serie Steven Moffat né la Warner Bros. hanno parlato dei piani dello spettacolo dopo la sua cancellazione.

Inoltre, è importante notare che Netflix raramente raccoglie programmi da altre reti o servizi di streaming. Molto dipende dal processo decisionale di Netflix, ma due dei fattori principali sono il pubblico e la base di fan. Secondo l’Hollywood Reporter, La moglie del viaggiatore nel tempo non stava davvero portando i numeri. In altre parole, non abbastanza persone stavano guardando lo spettacolo nel corso della sua corsa. Inoltre, lo spettacolo ha ricevuto un’accoglienza generalmente negativa che avrebbe potuto anche avere un ruolo nella sua cancellazione. Sebbene la serie drammatica romantica abbia una fedele base di fan, non sono sicuro che sia abbastanza grande da permettere a Netflix di volerci dare una possibilità.

Dopo il notevole calo degli abbonamenti e la cessazione di molti dipendenti, Netflix non è stata proprio in grado di fare grandi mosse. Quindi direi che le possibilità che Netflix aumentino La moglie del viaggiatore nel tempo sono sottili a nessuno. Tuttavia, mai dire mai, giusto? Quindi continua a firmare petizioni e a far sentire la tua voce perché forse Netflix o un altro streamer potrebbero captarlo.

