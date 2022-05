Netflix salverà Batwoman o Legends of Tomorrow?

Nel caso in cui non avessi sentito la sfortunata notizia da The CW, la rete ha cancellato due dei suoi più grandi programmi preferiti dai fan. Batwoman ora è terminato dopo tre stagioni, e Leggende di domani della DC è terminato dopo sette stagioni.

Le cancellazioni sono un duro colpo per i fan dell’Arrowverse di The CW, poiché l’universo intrecciato degli spettacoli di supereroi è stato quasi ridotto a Il flash e poche altre serie adiacenti all’originale collezione di spettacoli. Comprensibilmente, i fan non sono contenti.

Come con la maggior parte delle serie che vengono prematuramente cancellate dalle loro case di rete, legioni di fan hanno lanciato campagne online per salvarle entrambe Batwoman e Leggende di domani. Gli hashtag e le petizioni stanno circolando su Twitter, sperando di prendere piede a macchia d’olio.

Ma quanto è probabile che un servizio di streaming come Netflix intervenga per salvare questi spettacoli di supereroi? Esamineremo le possibilità che Netflix potrebbe salvare Batwoman e/o Leggende di domani o se un altro streamer è una scommessa migliore per i fan dell’Arrowverse.

Netflix salverà Batwoman?

Sfortunatamente, è altamente improbabile che Netflix salverà Batwoman. Per cominciare, la serie non chiama Netflix la sua casa di streaming, il che non dà allo streamer un incentivo per ottenere i diritti di distribuzione dello spettacolo e dare il via libera a una quarta stagione.

Proprio adesso, Batwoman’La migliore possibilità di essere salvati per la stagione 4 risiede in HBO Max, dove tutte e tre le stagioni sono disponibili per lo streaming. Non è chiaro quanto sia probabile che lo streamer principiante faccia rivivere la serie dal momento che non abbiamo davvero visto quel set precedente, ma continua a fare rumore!

Netflix salverà Legends of Tomorrow?

A differenza di Batowman, tutte e sette le stagioni di Leggende di domani sono disponibili per lo streaming su Netflix, il che significa che questa particolare serie ha maggiori possibilità di essere salvata dallo streamer. Abbiamo visto come Netflix ama dare una seconda possibilità agli spettacoli, di recente con Manifesto.

Ma prima di sfogare troppe speranze ingiustificate, Manifesto era un caso così specifico. La serie stava guadagnando miliardi di minuti di streaming settimana dopo settimana, rendendo inevitabile per Netflix riportarla per di più. Leggende non ha avuto molto successo su Netflix, quindi gestisci le tue aspettative.

Speri di rivedere la serie per più stagioni o film conclusivi? Condividi i tuoi pensieri nei commenti!