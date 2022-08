Netflix Rom-com ‘Love in the Villa’: in arrivo su Netflix a settembre 2022 e cosa sappiamo finora

In arrivo su Netflix a settembre 2022 è la commedia romantica con sede in Italia Amore in Villa, protagonista L’Accademia degli Ombrelliè Tom Hopper e The Vampire Diaries‘ Kat Graham. Ecco tutto quello che sappiamo finora Amore in Villa.

Il film è scritto, prodotto e diretto da Marco Steven Johnson chi ha tali produzioni alle spalle come Ghost Rider, Christopher Robin, Daredevil, Elektra e altro ancora.

Johnson ha commentato:

“Ora, più che mai, le persone hanno bisogno di amore e risate nelle loro vite. Tutti sembrano così divisi in questi giorni. Ma alla fine tutti vogliono la stessa cosa: amare ed essere amati. Ecco di cosa parlano film come Love in the Villa.

Margret Huddleston e Stephanie Slack producono attraverso il loro banner Off Camera Entertainment. Johnson produrrà anche. Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Amore in Villa:

A cosa serve la data di uscita di Netflix Amore in Villa?

Netflix lo ha confermato Amore in Villa sarà ufficialmente rilasciato Giovedì 1 settembre 2022.

Qual è la trama? Amore in Villa?

Ecco il logline ufficiale di Netflix Amore in Villa:

Il film segue una giovane donna che fa un viaggio nella romantica Verona, in Italia, dopo una rottura, solo per scoprire che la villa che aveva prenotato era doppia e dovrà condividere la sua vacanza con un cinico (e molto buono- cercando) uomo britannico.

E ce n’è un altro, come visto in Production Weekly:

Quando Julie e Charlie scoprono che il loro Airbnb è stato prenotato due volte e sono costretti a condividere lo stesso posto, fanno del loro meglio per rendersi infelici a vicenda in modo che l’altro se ne vada. Cadono per ciascuno invece.

Anche se stiamo saltando alle conclusioni, la produzione ha coinvolto alcuni stuntman, il che significa che potremmo vedere dell’azione sulla strada per tutto il film.

Chi è coinvolto Amore in Villa?

Nel settembre 2021 è stato annunciato che Tom Hopper e Kat Graham guiderebbe la prossima commedia romantica. Tom Hopper è meglio conosciuto per la sua interpretazione in L’Accademia degli Ombrelli così come Il Trono di Spade, Vele Nere e Resident Evil: Benvenuti a Raccoon City. Graham, anche lei modella e cantante, è ampiamente conosciuta per il ruolo di Bonnie Bennett in The Vampire Diaries.

Kat Graham ha descritto il suo personaggio in un recente articolo di USA Today dicendo:

“l’ultimo pianificatore. Tutto è laminato, organizzato, tutto ha un itinerario. Adora una lista e un punto elenco.

Graham ha anche aggiunto:

“Non ricordo l’ultima volta che ho riso e pianto così tanto mentre leggevo un copione. Mi sono divertito così tanto”.

Laura Hopper è stato anche indicato per apparire nel ruolo di Cassie. L’attrice britannica è apparsa in numerosi film e serie TV, tra cui AMC’s Vele nere, Antiproiettile e Medici.

Qual è lo stato di produzione di Amore in Villa?

Produzione per Netflix Amore in Villa iniziato a settembre 2021 nella bellissima città di Verona, in Italia. Le riprese si svolgeranno a Verona, così come in altre località vicine. Secondo un aggiornamento di IMDb, le riprese sono iniziate ufficialmente il 24 settembre.

