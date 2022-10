Netflix rivela quale attore interpreterà lo zio Fester nella serie del mercoledì

Durante il NYCC, Netflix ha presentato il trailer completo ufficiale dell’attesissimo Famiglia Addams serie spin-off Mercoledì, in arrivo questo novembre. Oltre a darci un trailer e tante nuove foto dello show, Netflix ha anche rivelato quale attore interpreterà il ruolo di zio Fester!

Su Internet circolavano voci secondo cui Johnny Depp fosse stato segretamente scelto per il ruolo grazie alla sua precedente relazione con Tim Burton, ma quelle voci si sono rivelate non vere.

Sabato sera in diretta il veterano Fred Armisen interpreterà invece il ruolo del personaggio inquietante e glabro preferito dai fan!

Fred Armisen è un attore, comico, scrittore e produttore notevole che ha recitato in molti spettacoli comici e film, in particolare in SNL e mostra come Portlandia. Più recentemente, Armisen è apparso in film come Impiegati IIIfilm Netflix La bollae Girami in tondo. Ha anche recitato in episodi di Cosa facciamo nell’ombra e La nostra bandiera significa morte.

Fred Armisen interpreterà lo zio Fester mercoledì

Armisen si unisce ai ranghi di molti attori che hanno interpretato lo zio Fester nel corso degli anni, tra cui, forse il più famoso, Christopher Lloyd. È stato anche interpretato da Jackie Coogan, Patrick Thomas, Michael Roberds, Kevin Chamberlin, Brad Oscar, Russell Dykstra e Dawson Russo.

Anche il comico Nick Kroll ha recentemente avuto la possibilità di dare vita allo zio Fester quando ha doppiato il personaggio nell’animazione del 2019 Famiglia Addams film e il suo sequel del 2021. Armisen e Kroll hanno già lavorato insieme alla serie animata Netflix Grande bocca.

Oltre ad Armisen, MercoledìIl cast include Jenna Ortega, Percy Hynes White, Hunter Doohan, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie, Christina Ricci, Riki Lindhome, Naomi J Ogawa, Jamie McShane, Emma Myers, Moosa Mostafa, Georgie Farmer e altri.

Guarda il nuovo trailer di Mercoledì giusto qui:

Mercoledì debutterà il 23 novembre su Netflix.