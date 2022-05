Netflix rivela il primo sguardo al sequel di “That 70s Show”, annunciando il ritorno di Ashton Kutcher, Mila Kunis e altri

Da quando Netflix ha annunciato che stavano lavorando a un sequel di That 70s Show, i fan hanno aspettato di saperne di più. Per gli spettacoli che hanno un fedele seguito di fan e hanno lasciato un segno nella storia della televisione, spesso la domanda più comune è: il cast originale sta tornando? Beh, sì, ma non come clienti abituali. Tuttavia, Debra Jo Rupp e Kurtwood Smith hanno firmato come regolari e riprenderanno i rispettivi ruoli di Kitty e Red nello show.

Sebbene lo spettacolo sia ancora in produzione, lo streamer ha offerto un’anteprima!

Il primo sguardo di quello spettacolo degli anni ’90 rivela due volti familiari

Anche se i fan non riceveranno presto i trailer, lo streamer ha rilasciato una prima occhiata. Vediamo Kitty e Red nella loro casa familiare di Point Place. Sembra che siano stati interrotti mentre si stavano divertendo. Red ha in mano una bottiglia di birra, mentre Kitty sta sorseggiando un bicchiere di vino.

Quello spettacolo degli anni ’90 si svolge nello stesso Point Place ma dopo 15 anni dal finale del 2006 di That 70s Show. La serie segue la figlia di Eric e Donna, Leia, quando fa visita ai suoi nonni per l’estate. Lì stringe un’amicizia con i ragazzi del quartiere, dando inizio alla storia di una nuova generazione di ragazzi di Point Place.

Quella gang dello spettacolo degli anni ’70 apparirà come ospite nello spin-off

Da quando è uscito il nuovo sequel della serie, i fan hanno pregato per una cosa: il ritorno del cast originale. Bene, le preghiere dei fan sono state esaudite quando lo streamer ha appena annunciato la notizia che la gang originale di Point Place sarà ospite dello show. Questo include Topher Grace che ha interpretato Eric Forman, Laura Prepon che ha interpretato Donna Pinciotti, l’attore di Michael Kelso Ashton Kutcher, l’attore di Jackie Burkhart Mila Kunis e Wilmer Valderrama che è apparso come Fez.

Grace ha anche pubblicato la notizia sul suo Instagram.

Voci di Mila I Griffin, Meg Griffin e il ruolo da ospite nel sequel di Netflix sarà il suo primo grande concerto televisivo da allora Quello spettacolo degli anni ’70 conclusa. Per Kutcher, questo è il suo secondo accordo con Netflix dopo aver recitato Il ranch. Wilmer attualmente appare in NCIS della CBS e Grace è una star della ABC Economia domestica. Infine, il pilastro di Netflix, Prepon tornerà dopo il suo periodo di lavoro L’arancione è il nuovo nero.

Secondo quanto riferito, il revival è una serie di 10 episodi. Netflix non ha ancora confermato una data di uscita per la sitcom.

Il post Netflix rivela il primo sguardo al sequel di “That 70s Show”, annunciando il ritorno di Ashton Kutcher, Mila Kunis e altro è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.