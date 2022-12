Netflix riporterà “Una mamma per amica: un anno nella vita” per la seconda stagione?

Se riesci a crederci, sono passati sei anni da quando Netflix ha rilasciato il sequel autonomo di Una mamma per amica intitolato Una mamma per amica: un anno nella vita, e i fan stanno ancora chiedendo a gran voce un’altra stagione (o due) ma accadrà mai? Ecco il lowdown su ciò che è stato detto.

Debuttando quasi 10 anni dopo che la serie della nave madre è andata in onda su The WB, Una mamma per amica: un anno nella vita è stata l’amata miniserie Netflix di follow-up che ha visto la maggior parte del cast tornare per un evento di quattro episodi.

Dall’uscita di quella miniserie, lo spettacolo è andato di nuovo in pausa e sono passati più di 6 anni da quando la miniserie è arrivata su Netflix.

Nel corso degli anni, abbiamo dovuto sfatare voci e speculazioni provenienti da siti di fake news secondo cui Netflix avrebbe avuto una stagione 2. In genere arrivavano ogni novembre, con la più virale in arrivo nel 2021, in coincidenza con la prima stagione della serie limitata. aggiunto a Netflix nel 2016.

Di cosa hanno parlato il cast e lo showrunner Una mamma per amica: un anno nella vita stagione 2?

Nel 2017, è stato allora che il discorso sul rinnovo per Gilmore Girls: A Year in the Life stagione 2 era più diffuso, tuttavia le speranze sono state deluse quando Lauren Graham e Alexis Bledel hanno dichiarato che non c’erano piani immediati per tornare ai personaggi.

Amy Sherman-Palladino ha parlato con Vanity Fair nel 2018 di qualsiasi continuazione dicendo:

“È ancora una possibilità. Tutti sono stati molto impegnati. Alessio [Bledel] chiaramente è molto impegnato! Dovrebbe essere la storia giusta e il momento giusto. È stato necessario molto per metterlo insieme la prima volta.

Nel 2021, le speranze sono state deluse ancora una volta con Kelly Bishop (che interpreta Emily Gilmore) affermando che è “molto improbabile” che lo show ritorni dicendo che vorrebbe tornare al ruolo ma ha aggiunto:

Ma in un certo senso l’abbiamo già fatto, con quei quattro episodi extra. E onestamente penso che sia molto improbabile che questo tipo di situazione possa essere messo insieme perché così tanti degli attori importanti in esso, hanno preso strade separate e hanno altri progetti e altre cose da fare. Dovrebbe essere come una continuazione di quei quattro episodi extra, ma non lo vedo accadere. E non vedo che Amy sia interessata, perché la signora Maisel è un grande successo e meritatamente. Semplicemente non la vedo voler tornare indietro e rivisitarlo. L’abbiamo adorato tutti e potrebbe esserci qualche opportunità, ma non sembra troppo probabile. Ma certo, la interpreterei di nuovo. Mi piacerebbe.”

La cosa più vicina a qualsiasi discorso su un potenziale risveglio è arrivata da un’intervista alla fine del 2022 con Lauren Graham in New Beauty. Dritto e diretto, la rivista ha chiesto se Gilmore Girls tornerà di nuovo.

Ecco la risposta completa fornita da Graham:

«Sto programmando di vedere Amy [Sherman-Palladino], il creatore dello spettacolo, nelle prossime settimane. È sempre una prospettiva divertente a cui pensare e di cui parlare. Prima si trattava solo di parlare, ma avendolo fatto ora, sappiamo che è possibile. Penso di sentire una tale responsabilità e così tanto amore per la storia che vorrei solo essere sicuro che fosse il momento giusto.

Netflix non possiede Gilmore Girls Licenza

Dovremmo aggiungere che Netflix non manterrà Gilmore Girls per sempre e non possiede i diritti sottostanti.

Come abbiamo discusso, il main Gilmore Girls la serie è attualmente concessa in licenza a Netflix a livello globale fino al 2026.

Allo stesso modo, possiamo rivelare qui che anche la serie sequel Netflix Original dovrebbe rimanere su Netflix fino al 2026 (10 anni dopo la sua licenza iniziale).

Quello che potrebbe accadere è che si trattengono per un risveglio quando i diritti tornano alla Warner Brothers Television e producono una stagione esclusiva per HBO Max, ma questa è solo un’opzione.

In conclusione, spetterà a Netflix e alla Warner Bros. Television occuparsi di qualsiasi revival di Netflix, ma nulla è scolpito a parte qualche presa in giro occasionale.

Ti piacerebbe vedere Una mamma per amica: un anno nella vita ritorno o vorresti un altro spin-off? Fateci sapere nei commenti.