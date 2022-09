Netflix rimuove il tag LGBTQ+ dalla serie di documentari di Jeffrey Dahmer, a seguito di ampie critiche dalla community online

Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer su Netflix è una delle serie più discusse uscite quest’anno. Le scene terrificanti, la trama avvincente e l’incredibile interpretazione di Jeffrey Dahmer di Evan Peters hanno lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Inoltre, è basato sul raccapricciante serial killer di Milwaukee nella vita reale. Mentre le serie true crime sono le più apprezzate dal pubblico, la storia di Jeffrey Dahmer su Netflix sembra essere in acqua calda.

Nel corso degli anni, abbiamo visto varie docuserie sul vero crimine su Netflix. Sono tra gli argomenti più discussi nella cultura pop e non mancano i pubblici interessati a tali contenuti. Tuttavia, nonostante fosse in cima alle classifiche un giorno dopo la sua uscita, anche la storia di Jefferey Dahmer è stata criticata. Alla luce del contraccolpo, Netflix ha anche rimosso il tag LGBTQ+ dalla serie poliziesca. Ecco perché.

Perché Netflix ha rimosso il tag LGBTQ+?

Non sorprende che i drammi e i film di genere poliziesco abbiano un grande seguito di fan in tutto il mondo. Jeffrey Dahmer non fa eccezione. Il vero dramma criminale segue la vita del famigerato serial killer Jeffrey Dahmer che ha ucciso e aggredito sessualmente 17 ragazzi e uomini. Inizialmente, la serie era sotto il Etichetta LGBTQ+, ma lo streamer ha presto rimosso il dramma dalla categoria. Nel tentativo di differenziare la serie, Ryan Murphy ha preso a approccio distinto concentrandosi sulla vita delle vittime piuttosto che glorificando Jeffrey. Tuttavia, la serie ha subito un contraccolpo a causa della sua categorizzazione sotto l’etichetta LGBTQ + poiché Dahmer e la maggior parte delle sue vittime erano strano in natura.

Netflix La sorella della vittima di Jeffrey Dahmer e la vera Rita nel 1992 #jeffreydahmer #serialkillers #truecrime #truecrimecommunity pic.twitter.com/t8fZe1S2oT — Carol DaRonch (@CarolDaRonch) 21 settembre 2022

Inoltre, lo spettacolo ha ricevuto ripercussioni anche dalle famiglie delle vittime. Secondo il membro delle famiglie vittime, la serie ha riacceso il loro trauma. La serie è stata anche soggetta a contraccolpi poiché Netflix non ha preso in considerazione le famiglie vittimizzate. Rita Isbell, la sorella di una vittima di Jeffrey Dahmer, ha parlato della questione. Rita ha rivelato: “Non sono mai stato contattato per lo spettacolo. Sento che Netflix avrebbe dovuto chiedere se ci dispiace o come ci siamo sentiti a realizzarlo. Non mi hanno chiesto niente. Lo hanno appena fatto”. È interessante notare che Netflix ha anche ricreato la potente dichiarazione di Isbell in tribunale alla sentenza del 1992.

I fan sono sconvolti dalla categorizzazione di Dahmer Netflix sotto LGBTQ+

Nonostante abbia ricevuto un’enorme popolarità, la storia di The Jeffrey Dahmer ha affrontato obiezioni su Twitter a causa dell’etichettatura del dramma nella categoria LGBTQ +. Eccone alcuni:

nah netflix sbagliato per l’archiviazione dahmer sotto lgbtq pic.twitter.com/jAQ7pCOTNs — apologista suguru (@omi_kinnie) 22 settembre 2022

Il tag LGBTQ dovrebbe riguardare spettacoli LDBTQ positivi nella rappresentazione LGBTQ. In questo spettacolo sicuramente non mostra nessuno di quelli. Netflix ha davvero bisogno di pensare prima di fare cose con tutti gli spettacoli queerbanti che è molto frustrante. — una nota a piè di pagina (@tiredeyedidot) 29 settembre 2022

il tag LGBTQ dovrebbe riguardare la rappresentazione e la presenza non significa sempre rappresentazione. siamo già infastiditi dal queerbaiting. avrebbero dovuto lavorare su quello invece di questo spettacolo. perché pensavano che fosse ok in primo luogo? — sıla ˘͈ᵕ˘͈ (@taengutiny) 28 settembre 2022

Perché diavolo è stato catabolizzato in primo luogo sotto LGBTQ — 21 Civilizzato (@fatherrwethu) 28 settembre 2022

Sì, ma qual è stato il processo di pensiero che li ha fatti pensare che fosse una buona idea in primo luogo pic.twitter.com/aHEqSHlFXu — Kj (@mamaaintraiseno) 28 settembre 2022

Tuttavia, dopo che vari spettatori hanno chiamato lo streamer, Netflix ha immediatamente rimosso il dramma dalla categoria LGBTQ+.

Quali sono i tuoi pensieri sulla questione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Nel frattempo, puoi guardare Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer è in streaming su Netflix.

