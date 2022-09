Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer è caduto alla fine di settembre e sembrava aver preso d’assalto il mondo, diventando persino uno dei più grandi lanci di Netflix da allora Cose più strane stagione 4, superando Voi stagione 3 e Inventare Anna. Ma la drammatizzazione del famigerato serial killer (interpretato da Evan Peters nella serie) non è priva di polemiche.

Molti critici sono frustrati dalla direzione che prende lo spettacolo, scegliendo di dedicare la maggior parte della sua durata alla storia delle origini di Dahmer piuttosto che mantenere la sua promessa di esplorare le cose dal punto di vista delle sue vittime e fare i conti con i fallimenti della polizia che hanno permesso a Dahmer di scappare con la preda di molti giovani uomini di colore, in particolare uomini di colore gay, per più di un decennio.

Almeno un membro della famiglia della vittima, Rita Isbell, sorella di Errol Lindsey, che aveva solo 19 anni al momento del suo omicidio, ha parlato in un saggio delle sue frustrazioni per lo spettacolo, che descriveva la sua dichiarazione di vittima in un fotogramma per- ricreazione del telaio.

Netflix rimuove il tag LGBTQ da Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Anche i membri della comunità LGBTQIA+ hanno trovato lo spettacolo di cattivo gusto, soprattutto perché Netflix ha scelto di pubblicarlo con il tag “LGBTQ” sulla piattaforma, una mossa che ha procurato allo streamer un contraccolpo significativo. Il tag LGBTQ è pensato per essere utilizzato per progetti che elevano le voci all’interno della comunità emarginata.

Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer è la feroce saga di un predatore che ha ripetutamente depredato i gay. Puoi vedere come ci si sente un po’ irrispettosi a rimanere nella stessa categoria degli spettacoli come Fermacuori, Giovani reali, Prima uccisionee altri, soprattutto se si considera che i familiari delle vittime di Dahmer stanno già per essere ritraumatizzati dalle drammatizzazioni presenti nella serie e che ora stanno rientrando nel ciclo delle notizie.

Durante una chat con WISN, il drag performer BJ Daniels ha detto: “Sento che feticizza tutto questo orribile momento nella storia di Milwaukee. non dovrebbe essere visto in questo modo, sembra solo completamente sbagliato.

Secondo Deadline, non è chiaro quando Netflix abbia rimosso il tag, ma nel complesso sembra la decisione giusta.