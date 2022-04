Netflix rilascia K-drama adrenalinico prima della stagione 2

Netflix ha appena pubblicato il dramma coreano di successo Taxi Driver, mentre i fan di tutto il mondo iniziano il conto alla rovescia per la seconda stagione entro la fine dell’anno.

Negli ultimi anni, Netflix ha svolto un lavoro incredibile nel promuovere eccellenti serie sudcoreane per il suo pubblico internazionale.

Per la maggior parte, questo è avvenuto sotto forma di serie originali e trasmissione in simultanea di spettacoli trasmessi in Corea. Tuttavia, la piattaforma ha continuato ad aggiungere serie fantastiche che in precedenza erano disponibili solo per il pubblico nazionale.

Questa settimana, Netflix ha lanciato la prima stagione di Taxi Driver, dando speranza ai fan che la piattaforma acquisirà i diritti di streaming per la stagione 2 entro la fine dell’anno.

Due episodi della serie coreana Taxi Driver e ne sono entusiasta. Effettivamente l’equalizzatore con una Bat Cave, una squadra di supporto e abilità di timoniere. Disponibile per la visione su Viki e Kocowa pic.twitter.com/Uwfq7EchR2 — ChristianV (@GenreFilmAddict) 21 marzo 2022

Netflix pubblica la prima stagione di Taxi Driver

Netflix ha finalmente rilasciato la prima stagione della serie poliziesca sudcoreana Taxi Driver del 2021 per i fan internazionali. La serie è un adattamento del webtoon The Deluxe Taxi di Carlos e Lee Jae-jin, trasmesso originariamente dal 9 aprile al 29 maggio dello scorso anno.

Lo spettacolo si concentra su un laureato dell’Accademia militare coreana chiamato Kim Do-gi. Da bambino, la madre di Kim è stata brutalmente uccisa, ma poiché non poteva vendicarsi del sospetto stesso, ha rivolto il suo obiettivo di vita alla ricerca di vendetta per gli altri. Ora lavora come tassista per una compagnia che offre ‘vendetta’ per persone svantaggiate che hanno subito un torto.

Probabilmente uno dei migliori K-drama mai arrivati ​​su Netflix, Taxi Driver è stata una serie di incredibile successo con un pubblico nazionale; segnando un 8.1/10 su IMDB, 8.8/10 su MyDramaList e il 91% su AsianWiki.

In effetti, la trasmissione ha registrato una media sorprendente del 12,6% del pubblico nazionale in Corea del Sud, secondo i dati di AGB Nielsen, con il finale che è stato il quarto dramma più votato di qualsiasi dramma del venerdì-sabato nella storia della rete.

La seconda stagione di Taxi Driver è in arrivo

Pochi mesi dopo che Taxi Driver si è concluso a livello nazionale l’anno scorso, le voci hanno iniziato a circolare online secondo cui una seconda stagione potrebbe essere in lavorazione. Come riportato da Naver News il 7 luglio 2021, “Studio S, il produttore di ‘Model Taxi’ [translated name]ha recentemente deciso di produrre la seconda stagione.

“Anche dopo la fine della stagione, le richieste per la produzione della seconda stagione sono arrivate. Grazie agli alti ascolti e all’attualità, la società di produzione ha iniziato a prepararsi per la stagione in anticipo. È stato anche giudicato che il format che affronta varie questioni sociali sotto forma di episodio fosse adatto a creare un sistema stagionale”. – Notizie Naver.

Tuttavia, l’articolo di cui sopra rilevava che “La chiave è il programma dei principali attori che sono apparsi nella prima stagione, come Lee Je-hoon, Esom e Kim Eui-seong”.

“Tutti stanno lavorando attivamente su schermi e piccoli schermi, quindi ci vorrà del tempo per rispettare il programma. Tuttavia, ci sono prospettive positive che si uniranno in sicurezza nella stagione 2. In precedenza, Lee Je-hoon e Kim Ui-seong e altri hanno espresso il loro desiderio per il sistema stagionale, dicendo: “La stagione 2 deve uscire incondizionatamente” e “se il il team di produzione lo sceglie, parteciperò attivamente alla prossima stagione. – Notizie Naver.

Quindi, all’inizio di dicembre 2021, SBS ha rivelato la sua formazione drammatica per il 2022 e, a sorpresa, includeva la stagione 2 di Taxi Driver. Sebbene ciò indichi che la stagione 2 di Taxi Driver sarà presentata in anteprima entro la fine dell’anno, una finestra di lancio specifica non è stata ancora condivisa.

Felice 1° anniversario “Taxi Driver” non sembra che sia passato 1 anno dalla prima trasmissione un ottimo dramma, lavoro di squadra al lavoro, casi tratti da storie vere per favore dai pieno supporto a “Taxi Driver” presto vedremo che sono tornati nella stagione 2 in attesa di tutti. pic.twitter.com/F9J6eX6m9W – Attore Lee Je Hoon (@lee_jehoon_) 9 aprile 2022

Un volto notevole sarà assente dalla stagione 2 di Taxi Driver

Dopo la conclusione della prima stagione di Taxi Driver nel 2021, il cast era entusiasta della possibilità di riprendere i propri ruoli per una seconda trasmissione. L’attore protagonista Lee Je Hoon ha dichiarato in un’intervista dietro le quinte che “Se dicono che stanno facendo una seconda stagione, correrò qui in un baleno”.

“Se gli spettatori ci amano ancora di più, ci supportano e ci aspettano, un giorno potremmo essere in grado di iniziare un’altra storia di ‘Taxi Driver’. Grazie per esserti sintonizzato e aver visto regolarmente lo spettacolo. Sono sinceramente grato per tutto l’amore. Non dimenticherò nemmeno il ruolo di Kim Do Gi. Mentre aspetto il giorno in cui potrò giocare di nuovo a Kim Do Gi, per favore resta in salute e felice. Incontriamoci di nuovo.” – Lee Je Hoon, tramite YouTube.

Sfortunatamente, ci sarà un membro del cast particolarmente assente dalla seconda stagione, Esom, che ha interpretato il pubblico ministero Kang Ha-na. Come riportato da Newsen, tramite Naver News, “è stato deciso che Esom non apparirà nel dramma della SBS ‘Model Taxi 2′”.

“Stava discutendo di un’apparizione, ma problemi di programmazione le hanno reso difficile apparire nella nuova stagione”, ha spiegato. Esom ha interpretato il ruolo di Kang Ha-na, un pubblico ministero presso l’Ufficio della Procura di Seoul nel film drammatico della SBS “Model Taxi”, andato in onda lo scorso anno. Kang Ha-na è un personaggio originale che non è nel webtoon originale di ‘Model Taxi’.” – Notizie Naver.

La buona notizia è che con la recente uscita di Netflix della prima stagione di Taxi Driver per i fan internazionali, suggerisce che la piattaforma potrebbe essere in corsa per acquisire i diritti di streaming per il sequel trasmesso entro la fine dell’anno.

Ciò sarebbe anche conforme all’accordo tra i due punti vendita; con Netflix che ha recentemente trasmesso in simulcast i programmi SBS Racket Boys, Our Beloved Summer e Business Proposal insieme alla trasmissione nazionale.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

