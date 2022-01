Netflix rilascerà un nuovo drama giapponese questa settimana

Netflix sta per lanciare il suo nuovo drama giapponese, ma a che ora uscirà “The Journalist” in tutto il mondo e di cosa parla la serie thriller?

Che si tratti di Squid Game dalla Corea, Narcos dal Messico, Money Heist dalla Spagna o Lupin dalla Francia, alcuni dei migliori contenuti originali provengono dall’esterno degli Stati Uniti.

Questa settimana, il gigante dello streaming aggiungerà un altro titolo straniero molto atteso alla sua già vasta libreria di contenuti, un thriller drammatico dal Giappone chiamato The Journalist.

In questo articolo, analizziamo tutto ciò che devi sapere su The Journalist, inclusa la data di uscita, l’ora, la trama e il cast!

Impossibile caricare questo contenuto

altri tre giorni prima di poter vedere il giornalista su netflix (。•̀ᴗ-)✧ — Ranko (@uchotenhotel) 10 gennaio 2022

Cos’è Il giornalista?

“The Journalist” è una serie thriller drammatica giapponese in uscita ed è un adattamento dell’omonimo film di successo del 2019, che era esso stesso un adattamento del romanzo del 2017 di Isoko Mochizuki.

faccia di bambola | Rimorchio della seconda stagione | Hulu

Il film del 2019 ha vinto innumerevoli premi tra cui Immagine dell’anno, Miglior interpretazione di un attore protagonista e Miglior interpretazione di un’attrice protagonista ai Japan Academy Awards.

“Con la sua scioccante lotta ai tabù della società, sviluppi elettrizzanti e immagini eleganti, il film ha vinto premi in tre categorie principali alla 43a edizione dei Japan Academy Awards, tra cui il miglior film dell’anno, oltre a molti altri premi cinematografici”. – Anteprima, tramite Netflix Media Center.

La serie del 2022 si concentra su una giovane giornalista di un quotidiano Toto chiamato Anna Matsuda, che è ampiamente conosciuta come “l’anticonformista dei media” poiché “si sforza di esporre i problemi della moderna società giapponese”.

“Anna Matsuda, una giornalista del giornale Touto, è una giornalista molto apprezzata e rispettata che usa le sue forti convinzioni per arrivare in fondo e scoprire la verità, di ogni storia. Di fronte ai crimini politici e agli scandali della moderna società giapponese, Anna fa della sua priorità esporre la corruzione che devasta la sua nazione”. – La sinossi del giornalista, tramite IMDB.

The Journalist: data e ora di uscita di Netflix

The Journalist doveva essere presentato in anteprima nel 2021, ma ora è programmato per il rilascio in tutto il mondo tramite il servizio di streaming Netflix giovedì 13 gennaio alle 12:00 PST.

Il nuovo drama giapponese sarà presentato in anteprima nei seguenti orari internazionali, in base alla tipica finestra di aggiornamento per i titoli non simulcast su Netflix:

Ora del Pacifico: 12:00 PST

Ora orientale: 3 AM EST

Ora britannica: 8:00 GMT

Ora europea: 9:00 CET

Ora dell’India: 13:30

Ora delle Filippine: 16:00 PHT

Ora del Giappone: 17:00 JST

Ora dell’Australia: 18:30 ACDT

Tutti e dieci gli episodi, ciascuno con una durata di circa 50 minuti, dovrebbero essere presentati in anteprima nella data di lancio descritta.

Incontra il cast del giornalista…

Il giornalista vedrà Ryoko Yonekura, Go Ayano e Ryusei Yokohama nei ruoli principali.

Ryoko Yonekura è una popolare attrice e modella giapponese di Yokohama. La 46enne ha fatto il suo debutto professionale nel 2000 ed è nota soprattutto per essere apparsa nella serie medica di successo Doctor X (2012), così come in The Negotiator (2010) e Sakura no Sono (2008).

Yonekura ha anche doppiato il ruolo di Natasha Romanoff (Black Widow) nei doppiaggi giapponesi dei film del Marvel Cinematic Universe.

Accanto a Ryoko ci sarà Go Ayano, attore giapponese di Gifu. Il 39enne è noto soprattutto per i suoi ruoli in Gatchaman (2013), The Snow White Murder Case (2014), The Light Shine Only There (2014), Lupin The Third (2014), Rage (2016) e Kingsglaive : Final Fantasy XV (2016).

Infine, abbiamo Ryusei Yokohama, attore, modello e cantante giapponese di Yokohama. È meglio conosciuto per aver interpretato Hikari Nonomura ie, ToQ 4gou, nella serie Super Sentai Ressha Sentai ToQger, così come Rainbow Days (2018), Cursed To Love (2018) e Your Eyes Tell (2020).

Un elenco completo dei membri del cast di The Journalist include:

Yoshioka Hidetaka nel ruolo di Suzuki Kazuya

Terajima Shinobu nel ruolo di Suzuki Mayumi

Ono Karin come TBA

Hashimoto Jun come TBA

Denden come TBA

Yusuke Santamaria come TBA

Sano Shiro come TBA

Taguchi Tomorowo come TBA

Ohkura Koji come TBA

Tanaka Tetsushi come TBA

Questo articolo verrà aggiornato in caso di modifiche alle informazioni descritte sulla versione Netflix di The Journalist.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, RIP: chi ha interpretato Miranda Fryer in Neighbours?