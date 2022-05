Netflix rifonde l’amato fratello Bridgerton

Bridgerton. (Da sinistra a destra) Will Tilston come Gregory Bridgerton, Florence Emilia Hunt come Hyacinth Bridgerton, Ruby Stokes come Francesca Bridgerton, Luke Thompson come Benedict Bridgerton, Jonathan Bailey come Anthony Bridgerton, Phoebe Dyvenor come Daphne Basset nell’episodio 201 di Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022

Cani zombi, Raccoon City e altro nel primo teaser di Netflix Resident Evil! di Mads Lennon

Bridgerton non è estraneo ai cambiamenti di casting e sembra che la serie Netflix di successo stia per subire ancora un’altra scioccante mossa di casting in anticipo Bridgerton stagione 3.

Come ricorderanno i fan, nella seconda stagione Francesca Bridgerton è apparsa molto presto prima di scomparire per la maggior parte della stagione. La sua assenza ha creato molta confusione tra i fan in testa Bridgerton il creatore Chris Van Dusen per affrontare l’assenza del personaggio.

Parlando con TVLine, Van Dusen ha rivelato che l’attrice che interpreta Francesca, Ruby Stokes, è stata in grado di girare solo tre episodi di Bridgerton stagione 2 a causa di conflitti di programmazione causati dal suo ruolo nella nuova serie Netflix Lockwood & Co.

Con Stokes che ha accettato una serie regolare nella nuova serie, c’erano molte domande su cosa avrebbe potuto riservare il futuro per il suo personaggio e se sarebbe apparsa ancora una volta solo su base limitata nella stagione 3. Tuttavia, sembra che i poteri che essere invece deciso di riformulare il ruolo di Francesca Bridgerton che dovrebbe aprire la strada a più del personaggio in entrambi Bridgerton stagione 3 e stagione 4.

Chi interpreta Francesca Bridgerton nella terza stagione di Bridgerton?

Come riportato per la prima volta da Deadline, il ruolo di Francesca Bridgerton sarà ripreso da Anatomia di uno scandalo l’attrice Hannah Dodd, che è stata scelta per assumere il ruolo di Ruby Stokes a partire dal Bridgerton stagione 3.

Anche se non è chiaro in quanti episodi apparirà Dodd nella prossima terza stagione, si è unita al cast come una serie regolare, il che sembra suggerire che vedremo molto di più di Francesa Bridgerton dopo che il personaggio apparirà in un ruolo molto più limitato attraverso stagioni 1 e 2.

Secondo i rapporti, Stokes era una guest star ricorrente nella serie, il che le ha permesso di assumere il ruolo regolare della serie in Lockwood & Co. da cui ora è ufficialmente partita Bridgerton per.

Si dice che il casting per altri ruoli della stagione 3 sia in corso, quindi dovremmo saperne di più su chi altro potrebbe entrare nella mischia quando la stagione 3 arriverà su Netflix.

Bridgerton è ora in streaming su Netflix.