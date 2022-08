Netflix Revenge K-Drama “The Glory” Stagione 1: le riprese e ciò che sappiamo finora

Il prossimo dramma di vendetta sudcoreano The Glory vedrà l’attrice Song Hye Kyo riunirsi con lo scrittore di Descendants of the Sun Kim Eun Sook. Con le riprese ora concluse, speriamo di vedere il dramma su Netflix all’inizio del 2023.

La gloria è una serie drammatica di vendetta sudcoreana originale Netflix in uscita, scritta da Kim Eun Sook, l’autore di Discendenti del sole. A dirigere la serie c’è Ahn Gil Ho, che in precedenza aveva diretto i drammi Felicità, Sconosciutoe Ricordi dell’Alhambra.

Quando è La gloria Data di uscita di Netflix?

Le riprese sono durate più del previsto, quindi non ci aspettiamo più di vedere La gloria arriverà su Netflix prima della fine del 2022. Invece ora ci aspetta la prima stagione di La gloria per approdare su Netflix nel primo o nel secondo trimestre del 2023.

È stato riportato da MyDramaList che la serie avrà un totale di otto episodi. Questo ci porta a credere che il dramma possa arrivare con tutti gli episodi in una volta, ma stiamo ancora aspettando che Netflix lo confermi.

Qual è la trama La gloria?

Ai tempi del liceo, Moon Dong Eun sognava di diventare un architetto. Tuttavia, a causa di un attacco brutalmente violento da parte dei suoi bulli, Moon Dong Eun è costretta ad abbandonare la scuola. Anni dopo, il bullo si sposa, ha un figlio e frequenta la stessa scuola elementare dove Moon Dong Eun ora lavora come insegnante di classe. Dopo anni di complotti, Moon Don Eun inizia il suo piano di vendetta contro i suoi ex bulli e gli studenti che sono rimasti a guardare e hanno lasciato che accadesse.

Di chi sono i membri del cast La gloria?

Il casting di Song Hye Kyo è una riunione per lei e la scrittrice Kim Eun-sook, che in precedenza ha lavorato alla massiccia serie di successo sudcoreana Discendenti del sole.

Lee Do Hyun è stato recentemente visto nella serie Netflix Original Dolce casa ed era uno dei preferiti dai fan. Im Ji Yeon farà il suo debutto su Netflix più tardi nel 2022, quando reciterà nell’adattamento coreano di Money Heist.

Park Sung-Hoon farà anche il suo debutto su Netflix quando La gloria rilasci. L’attore è noto per il suo lavoro in Joseon Exorcist e Psychopath Diary.

Di seguito è riportato l’elenco completo del cast per La gloria:

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti/sentiti prima? Moon Dong Eun Song Hye Kyo Incontro | Discendenti del Sole | Full House Joo Yeo Jung Lee Do Hyun Giovani di maggio | dolce casa | Hotel Del Luna Park Yeon Jin Im Ji Yeon Benvenuti 2 Vita | Il giocatore reale | The Magic TBA Park Sung Hoon Joseon Exorcist | Sul ring | Diario psicopatico Park Yeon Jin (giovane) Shin Ye Eun Più che amici | A-TEEN | È psicometrico TBA Son Sook Arthdal ​​Chronicles | Mio signore | Blood TBA Jo Min Wook Cerca: WWW | Venticinque ventuno

Qual è lo stato di produzione di La gloria?

Stato di produzione: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 30/03/2022)

Il 3 febbraio 2022, l’attrice protagonista Song Hye Kyo ha confermato in un post su Instagram di aver ricevuto le sceneggiature per i primi due episodi di The Glory. Ha intitolato l’immagine con “Start”, il che ci lascia presumere che le riprese del dramma siano ora in corso.

Il 16 agosto, gli account dei fan di k-drama su Twitter hanno iniziato a pubblicare che le riprese erano terminate La gloria.

L’imminente Netflix Original #TheGlory, con #SongHyeKyo e #LeeDoHyun, conclude le riprese. Il dramma dovrebbe essere presentato in anteprima nella prima metà del 2023. La trama segue la storia di un’ex vittima di brutali violenze scolastiche in cerca di vendetta contro i suoi bulli pic.twitter.com/jvhiY4i7xT — Persephòńë (@HakunaM80487222) 16 agosto 2022

Non vedi l’ora dell’uscita di The Glory su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!