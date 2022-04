Netflix regala un regalo al festeggiato Kal Penn: “Harold e Kumar vanno al castello bianco” per raggiungere lo streamer a maggio

Sembrano passati secoli quando eravamo in fila negli anni 2000. Era un’era di film davvero iconici e riferimenti alla cultura pop. Apparentemente, è stato il decennio dei grandi film e delle commedie ancora più grandi. Una di queste commedie di amici che ha conquistato i nostri cuori e ci ha lasciato a pezzi è stata Harold e Kumar vanno al castello biancoprotagonista Kal Penn e John Cho.

Dopo molti anni, il film sarà finalmente su Netflix. E hanno scelto di annunciarlo in un grande giorno.

Il regalo di compleanno di Netflix a Kal Penn

Il 23 aprile segna il compleanno dell’ex direttore associato della Casa Bianca, Kal Penn. E per commemorare un giorno così speciale per l’attore, Netflix ha annunciato che la sua commedia sull’amico sballato del 2004 inizierà in streaming sul sito web.

+ alcune buone notizie per i suoi fan… Harold & Kumar Go to White Castle inizierà lo streaming su @Netflix il 1 maggio! pic.twitter.com/eNRd72qpZZ — Golden (@netflixgolden) 23 aprile 2022

Harold e Kumar vanno al castello bianco inizierà lo streaming su Netflix dal 1 maggio. Kal ha recitato nel film insieme a John Cho nei panni di due amici sballati che hanno l’improvviso bisogno di mangiare in un locale del White Castle. Ma il loro viaggio verso la catena di fast food è a dir poco epico.

L’intero film si svolge in una sola notte in cui Harold (John Cho) e Kumar (Kal) stanno cercando di raggiungere uno sbocco di White Castle. Ma vengono colpiti da ostacoli, uno dopo l’altro.

Il film è una corsa esilarante e divertente di due amici che cercano disperatamente di mangiare hamburger e patatine fritte. Il film è stato un enorme successo che ha persino portato alla nascita di un’intera trilogia di Harold & Kumar. Harold e Kumar Fuga da Guantanamo Bay (2008) e Un Natale molto Harold & Kumar (2011) sono i due film successivi della serie.

Serie completa su Netflix

È interessante notare che con l’arrivo di Harold e Kumar vanno al castello bianco su Netflix, l’intero franchise sarà completo poiché entrambi gli altri film sono già sul servizio di streaming. Kal è anche noto per aver recitato in Come ho incontrato tua madre serie. Ha interpretato Kevin, il terapista diventato fidanzato di Robin.

Sei eccitato per l’uscita del film su Netflix? Fateci sapere nei commenti.

Guarda il film in streaming su Netflix dal 1 maggio.

