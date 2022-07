Netflix recluta il capo della Razor Gang di Peaky Blinders per finire la stagione finale della serie “Top Boy”.

Con uno scrigno di tesori drammi polizieschi scegliere da, Spettacoli di gangster britannici basta colpire in modo diverso. Dagli accenti e dallo slang spiritoso all’umorismo sobrio e asciutto; le tecniche di narrazione degli spettacoli britannici sono piuttosto uniche. Netflix recentemente annunciato il Ragazzo migliore Stagione 3il ritorno dell’epico show sullo spaccio di droga per l’ultima stagione.

Netflix ha presentato il rompicapo per Ragazzo migliore Torna la stagione 3 aprile 2022 subito dopo la stagione 2. Di recente, il gigante dello streaming ha anche rivelato che l’ultima stagione della serie è in fase di produzione a Londra. Inoltre, anche lo streamer ha reclutato due nuovi membri del cast per lo spettacolo. Uno di loro è un volto familiare da un altro spettacolo di gangster, Peaky Blinders.

Aggiunte al cast per Top Boy Stagione 3

L’ultima stagione vedrà due nuovi attori iscriversi a Ragazzo migliore Squadra. Brian Gleeson e Barry Keoghan interpreterà nuovi personaggi Tadgh e Johnny. Barry Keoghan è apparso in L’uccisione di un cervo sacro, Dunkerque, e Il Batman. Tra i ruoli acclamati di Brian Gleeson ci sono quelli in Il bisessuale, Abbattuto, Ribellione, Resistenzae Franco d’Irlanda. Ma per gli appassionati di Peaky Blindersl’attore irlandese è meglio conosciuto come Jimmy McCavern.

Gleeson interpreta il formidabile boss del Billy Ragazzi ed è membro del La banda di rasoi di Glasgow in Netlfix Peaky Blinders. Fu lui che brutalmente ha ucciso il pugile dilettante Bonnie Gold (Jack Rowan), che era anche figlio del sicario gitano Aberama Gold (Aidan Gillen). Mentre Aberama ha cercato vendetta alla manifestazione di Oswald Mosley (Sam Claflin), McCavern è stato assassinato da un aggressore sconosciuto.

Di cosa parla lo spettacolo Top Boy?

Ragazzo migliore originariamente in onda su Canale 4 ma l’emittente l’ha abbandonato nel 2014. Cantante e rapper canadese, Drakeha guardato lo spettacolo e si è unito al team come an produttore esecutivo. Ha lanciato e promosso lo spettacolo incessantemente fino a quando Netflix non l’ha finalmente raccolto e l’ha rilanciato nel 2019.

Le caratteristiche dello spettacolo Ashley Walters e Kane Robinson come Dushane e Sully, rispettivamente. Ruota attorno a Dushane, un gangster che sogna di costruire un impero e vuole diventare il re della tenuta di Summerhouse. Una vita senza criminali sembra impossibile per Sully, il suo partner, che non è in grado di lasciar andare il potere e la ricchezza che derivano dall’essere uno spacciatore.

Cosa puoi aspettarti da Top Boy Stagione 3?

Stagione 2 di Ragazzo migliore sega Jamie esce di prigione e lavorare a malincuore per Dushane. Ha anche piani di ostacolo L’impero di Dushane e la sua influenza su Summerhouse. Il finale spaventoso ha visto Sully spara a Jamie nella testa, che ha lasciato i fan scioccati e in lutto per il perdita di un personaggio importante.

Mentre il teaser/trailer di Ragazzo migliore la stagione 3 ha rivelato poco, lo suggerisce qualcun altro è probabile che segua l’esempio dopo la morte di Jamie. Con le riprese appena iniziate, è improbabile Ragazzo migliore tornerà prima del fine anno dall’ultima volta che la serie è stata vista nel marzo 2022.

I fan dovranno probabilmente aspettare fino all’inizio del 2023 per vedere come si conclude lo spettacolo. Considerando come è finita la seconda stagione e come sono stati aggiunti nuovi volti al cast, questa terza puntata deve essere strabiliante. A cosa servono le tue speculazioni Ragazzo migliore Stagione 3?

Il post Netflix recluta il capo della Razor Gang di Peaky Blinders per finire la stagione finale della serie “Top Boy” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.