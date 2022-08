Netflix raccoglie 13 nuove serie anime in un importante accordo di licenza con Nippon TV

Nel tentativo di espandere la sua libreria di anime in continua crescita, Netflix ha recentemente firmato un accordo non esclusivo con la società di intrattenimento giapponese, Nippon TV, che vedrà 13 dei suoi anime più popolari disponibili per lo streaming su Netflix in tutto il mondo.

Sebbene Netflix potrebbe non essere in grado di competere allo stesso livello del concorrente Crunchyroll, nel corso degli anni Netflix ha continuato a concedere in licenza alcuni dei nuovi più interessanti titoli di anime come Netflix Originals, o in licenza non esclusiva alcuni dei più grandi titoli di anime in circolazione come Un pezzo, Uccisore di demoni, e Attacco a Titano.

Il primo dei nuovi anime con licenza di Netflix, Cacciatore x Cacciatore sarà disponibile per lo streaming in 104 paesi dal 2 settembre 2022. Claymore sarà disponibile in 136 paesi, nel frattempo, Emirati Arabi Uniti; Club ospitante della scuola superiore di Ouran sarà disponibile in un totale di 190 paesi.

Inoue Akane di Nippon TV ha detto quanto segue sull’accordo;

Per molti anni, gli anime sono stati una forza trainante in Nippon TV, dove abbiamo prodotto titoli di anime di successo come “Hunter x Hunter”, “Death Note” e molti altri. Con gli anime che continuano a crescere in popolarità in tutto il mondo, il tempismo non potrebbe essere migliore per questa entusiasmante partnership con Netflix. Non ho dubbi che i fan degli anime parleranno di questi titoli in tutto il mondo.

Il seguente anime arriverà su Netflix a livello globale;

Berserk – 25 episodi

Claymore – 26 episodi

Death Note – 37 episodi

Death Note: Relight (2008)

Death Note: Relight 2 (2008)

Da me a te – 25 episodi

Da me a te (stagione 2) – 13 episodi

Hajime no Ippo: The Fighting – 76 episodi

Hunter x Hunter – 38 episodi

Mostro – 74 episodi

Nana – 47 episodi

Parasyte: The Maxim – 24 episodi

Emirati Arabi Uniti; Club ospitante delle scuole superiori di Ouran

Quale degli anime di Nippon TV non vedi l’ora di guardare su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!