Netflix pubblica la terza docuserie sulla scena del crimine sui campi di sterminio del Texas

Una terza stagione della serie di documentari sul vero crimine di Netflix Scena del crimine entrerà in servizio a fine novembre. Joe Berlinger, che è già stato produttore esecutivo di diversi progetti per Netflix, tra cui il Conversazioni con un killer serie e il film di Ted Bundy Estremamente malvagio, incredibilmente malvagio e vile interpretato da Zac Efron, sta tornando a produrre Scena del crimine: i campi di sterminio del Texas.

Stagioni precedenti di Scena del crimine ha raccontato il Cecil Hotel, in particolare la misteriosa morte di Elise Lam e The Times Square Killer. Nella sua terza uscita, il documentario esplorerà i Texas Killing Fields. Per chi non lo conoscesse, il Texas Killing Fields comprende un tratto di 25 acri lungo Calder Road a League City, in Texas.

Le raffinerie di petrolio e le paludi hanno reso il pezzo di terra ideale per nascondere i cadaveri. Negli ultimi cinque decenni sono stati scoperti più di 30 corpi, da qui il soprannome dell’area come Texas Killing Fields. La maggior parte di questi omicidi è rimasta irrisolta.

Scena del crimine: i campi di sterminio del Texas si concentrerà principalmente sugli omicidi di quattro giovani donne trovate nella zona tra gli anni ’80 e ’90.

Ecco la sinossi ufficiale della docuserie, per gentile concessione di Netflix:

Il regista candidato all’Oscar e vincitore di un Emmy Award Joe Berlinger torna come produttore esecutivo della terza stagione di SCENE DEL CRIMINE, l’acclamata serie di documentari che esplora i modi in cui alcuni luoghi aiutano e favoriscono l’attività criminale. La nuova stagione, diretta dalla regista vincitrice di un Emmy Award Jessica Dimmock, indaga sui “Texas Killing Fields”, una regione con uno schema oscuro di ragazze scomparse e ritrovate morte. Tra le paludi e le raffinerie di petrolio lungo il corridoio interstatale che collega Houston e la località balneare di Galveston, si trova Calder Road, il pezzo di terra che ha preso il nome dopo che i corpi di tre giovani donne furono scoperti lì negli anni ’80 e un quarto nel 1991. I loro omicidi rimangono irrisolti, ma un padre in lutto si rifiuta di rinunciare alla caccia dell’assassino di sua figlia, mentre l’organizzazione di ricerca e recupero da lui fondata sostiene altre famiglie locali che affrontano tragedie simili. La sua determinata ricerca della giustizia per le vittime guida la serie mentre approfondisce cinque decenni di storia inquietante dell’area, scoprendo uno schema di connessioni inquietanti e opportunità perse che circondano i casi freddi di Calder Road che potrebbero, alla fine, portare gli investigatori alla verità .

Scena del crimine: data di uscita di The Texas Killing Fields

Puoi iniziare a guardare i nuovi docuserie della regista vincitrice di un Emmy Jessica Dimmock (pietra focaia Cittadina, Pubblico passivo) Su 29 novembre 2022. Si compone di tre episodi da 50 minuti. Dimmock è anche produttore esecutivo insieme a Joe Berlinger, Brian Grazer, Ron Howard, Sara Bernstein, Justin Wilkes, Jon Kamen, Jon Doran, Jen Isaacson e Leslie Mattingly.

Guarda il trailer ufficiale della terza stagione di Crime Scene qui sotto:

Scena del crimine: i campi di sterminio del Texas debutterà il 29 novembre 2022, solo su Netflix.