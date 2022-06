Netflix prevede di incassare la squadra di “The Witcher”, poiché il film sui Power Rangers ottiene il supporto del continente

Il classico show televisivo Power Rangers ha un piede consolidato nel mondo dei supereroi a partire dal 1993 e continua ancora oggi. Ha percorso tre decenni di successi con orgoglio e ora stanno pianificando di emergere sia come serie che come film su Netflix. La piattaforma di streaming ha proseguito con la serie iscrivendosi a menti di talento Lo stregone squadra di produzione. Questa nuova serie sarà un’interpretazione unica dei supereroi, partendo dalla sua trama infantile creata per i bambini. Facci sapere di più.

Il team di produzione di Witcher si unisce al film Power Rangers

Entertainment One (eOne), lo studio che si occupa del progetto, ha recentemente coinvolto il co-produttore esecutivo di lo stregone, Jenny Klein. Jenny, che ha scritto l’episodio “Four Marks” della prima stagione, ha stretto un patto di due anni con eOne. Secondo Deadline, sarà la showrunner della prossima serie Power Rangers di Netflix.

Nel frattempo, il produttore britannico Jonathan Entwistle ha espresso la sua felicità attraverso un post di benvenuto per Jenny Klein sui social media. Entrambi lavoreranno insieme fianco a fianco nel vasto universo dei Power Rangers. La Klein ha anche affermato di sentirsi orgogliosa di entrare a far parte di una piattaforma di intrattenimento di livello mondiale.

“eOne è una casa straordinariamente versatile per lo sviluppo di contenuti originali e, con la sua incredibile scatola dei giocattoli in cui scavare, è un posto così eccitante dove stare”, disse Klein.

Tuttavia, la creazione del film Power Rangers non ha ancora un’immagine chiara poiché Cinemablend ha riferito solo che ci sarà un remake del film precedente nel 2017. Questa volta, i supereroi del presente viaggeranno indietro nel tempo per salvare il mondo .

I precedenti lavori di Jenny Klein

Oltre alla serie The Witcher, molti altri grandi spettacoli mostrano il talento di Jenny tra cui The Things About Pam, Cloak & Dagger, Sacred Lies, The Tick e Supernatural. Ha anche uno spettacolo in arrivo su Amazon chiamato Daisy Jones e il.

Pertanto, gli spettatori possono sperare di ricevere qualcosa di eccezionale dalla guida di Jenny Klein nella serie Power Rangers. Fino ad allora, puoi saltare sulle altre versioni dello spettacolo disponibili su Netflix in questo momento.

