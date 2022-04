Netflix potrebbe avere una possibilità agli Oscar quest’anno con la prossima commedia di Alejandro Iñárritu BARDO

Dopo che Jane Campion ha portato a casa il premio Oscar come miglior regista per il suo lavoro in Il potere del caneNetflix rilascerà un altro film che darà tutto Candidati all’Oscar una corsa per i loro soldi l’anno successivo. Netflix ha acquisito i diritti di distribuzione di BARDO, Falsa cronaca di una manciata di verità. Il film è creato da Revenant regista e regista premio Oscar, Alejandro G. Iñárritu,

Cos’è BARDO sarà circa?

L’argomento di esistenzialismo è quello che stiamo vedendo in tutte le forme d’arte ormai da un po’ di tempo. Spesso ci imbattiamo in questo argomento in a ambiente molto oscuro e serio. Alcuni esempi popolari sono film come Il significato della vita o letteratura come le opere di Franz Kafka, l’ultimo Netflix Original, Bambola russa. Ma, BARDO sta per prendere una storia di crisi esistenziale e presentalo agli spettatori in un modo umoristico.

Questo film dipinge a racconto nostalgico di un grande viaggio personale attraverso i colori della commedia. Presenta la vita di un famoso giornalista messicano. Quest’uomo torna a casa solo per rendersi conto che non è sicuro della sua identità come credeva. Le sue relazioni familiari e il passato continuano a infastidirlo mentre cerca di andare avanti nella vita. Infine, il futuro si riduce alla riconciliazione con il passato e alla ricerca di risposte nello stesso.

Quando apparirà BARDO su Netflix?

Secondo The Wrap, Iñárritu ha completato le riprese di questo “profondamente personalefilm nella sua città natale, Città del Messico. Dopo le riprese, il progetto sta attualmente vedendo i suoi giorni di post-produzione. Il completamento avverrà entro l’autunno. Il film uscirà nelle sale e successivamente sul servizio di streaming alla fine dell’anno.

Essendo diretto e creato da Alejandro Iñárritu, i fan si aspettano che il film non sia inferiore ai precedenti che questo regista ha creato. Il bar è sicuramente alto sia per Alejandro che per Netflix, dopo Birdman o l’inaspettata virtù dell’ignoranza e l’originale Netflix Il potere del cane. Tuttavia, i fan si aspettano BARDO per superare entrambi questi fantastici titoli.

Fino a quando il film non sarà disponibile per lo streaming su Netflix, ecco altri film da Oscar dalla piattaforma su cui puoi abbuffarti.

