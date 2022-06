Netflix porta la parte successiva del film con rating 0% (Tomatometro) prima di 365 giorni

Quando un gangster profumatamente pericoloso e una bella donna si sono incontrati; hanno rotto il record sul gigante dello streaming. UN Polacco adattamento del romanzo intitolato 365 giorni di Blanka Lipinska, il film sta per lasciare un altro shock ai fan. Il film che ha ottenuto l’attenzione immediata in tutto il mondo è un thriller erotico in streaming Netflix, ha qualcosa di nuovo per i fan. Vediamo qual è il grandi notizie qui.

Netflix sta portando qualcosa per i fan di 365 giorni!

Il primo film del trilogia, 365 giorni ha rotto molti record quando rilasciato il 7 giugno 2022. Il film ha un pubblico. Il secondo parte andata in onda Netflix Su 27 aprile 2022. Il Continuazione aveva il record di 122,20 milioni di ore guardato tra il 25 aprile e il 22 maggio 2022. Netflix ha commissionato insieme la seconda e la terza parte. Successivamente, hanno girato entrambi i film consecutivamente.

in ogni caso, il critici hanno parlato negativamente di promozione violenza e uso estremo di sessualità e nudità nel film. SU Pomodori marci, il film ha ottenuto una valutazione dello 0% e ora Netflix sta per rilasciare le notizie incredibilmente interessanti nel mondo.

In un recente annuncio di Netflix, il pubblicazione della terza parte del film verrà effettivamente trasmessa in streaming 2022. E la data è 1 agosto 2022.

365 DAYS 3 alias The Next 365 Days arriverà su Netflix in tutto il mondo il 19 agosto! pic.twitter.com/34VMnOW5PF — Cosa c’è su Netflix (@whatonnetflix) 20 giugno 2022

Cosa aspettarsi dalla terza parte?

Perché il film, 365 giorni segue la trama del romanzo, possiamo aspettarci che la terza parte; segue lo stesso. Nel primo film, Don Massimo Torricelli rapimenti Laura Biel. Nel Continuazionedi Massimo gemello fratello, Adriano Torricelli, rapisce Laura. Massimo ci prova salvare lei da suo fratello gemello, ma Anna spara a Laura e Massimo spara ad Adriano. Il seguito, 365 giorni: questo giornosi conclude con Laura sdraiata a terra tra le braccia di Massimo.

Mentre il romanzo va avanti, ora Massimo è in una posizione critica. Bene, come il moglie di un pericoloso capo mafioso, Laura è sempre stata sotto minaccia dai nemici. Il nemici tenete d’occhio uno dei punti deboli del Don, Laura. Ora che lei è dentro serio guai, Massimo è bloccato in una situazione che lui temuto più. Lausa è sdraiato per terra, attaccato, incintae lottando per sopravvivere. Massimo deve guardare al più duro realtà. Come sarà la sua vita senza Laura? Sceglierà di crescere il bambino da solo? Che dire del destino della sua famiglia e dei giorni di chi finiranno?

Queste sono alcune probabili domande che potrebbero incuriosire i fan sulla parte finale di 365 giorni. Quali sono i tuoi pensieri? Hai visto le parti precedenti?

