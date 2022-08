Netflix porta il compositore di “The Witcher” che ha creato “Lancia una moneta…” nella serie live action di “One Piece”

Lo stregone, un dramma fantasy, basato su una serie di libri con lo stesso nome, ha un’enorme base di fan a livello globale. Abbiamo molto amato la serie per la sua musica spettacolaresuo immagini medievali, e il recitazione brillante di tutti gli attori. Tuttavia, sembra esserci speculazione su Netflix che si avvicina ad alcune persone creative che hanno creato Lo stregone così grande. Netflix vuole che quelle persone si uniscano a un’altra serie, ad es. Un pezzo, e renderlo fantastico come Lo stregone è. Scopriamo maggiori dettagli su chi si unirà a questo originale Netflix.

Netflix vuole creare One Piece l’unico pezzo

Henry Cavill protagonista Lo stregone ha creato un culto di fan che adorano lo spettacolo. Lo spettacolo esplora le leggende di Geralt di Rivia, Yennefer di Vengerberg, e Principessa Ciri. Ha una storia ricca insieme a una rappresentazione più ricca. in ogni caso, il musica dello spettacolo ha una base di fan separata. Sonya Belousova, Giona Ostinelli, e Giuseppe Trapanese sono i compositori musicali dello spettacolo. La canzone originale “Lancia una moneta al tuo Witcher”, composta da Belousova e Ostinelli e cantata da Batey nel secondo episodio, è diventato un successo virale poco dopo l’uscita della serie. Pertanto, presumibilmente, Netflix sembra andare avanti Sonya Belousova, per unirsi alla squadra del suo altro adattamento live-action chiamato Un pezzo.

SONYA BELOUSOVA, che in precedenza ha lavorato con Netflix in THE WITCHER, si pensa sia la compositrice di One Piece Live Action. pic.twitter.com/BdVnpLUukD — Fandom di One Piece Live Action (@OPLAfandom) 13 agosto 2022

Un pezzo è una serie televisiva in arrivo, che funge da adattamento live-action di quella in corso Manga giapponese del 1997 serie omonima di Eiichiro Oda. Netflix sta cercando di creare questa serie da molto tempo ormai. Sembra che lo streamer non voglia correre rischi con la creazione della serie. Pertanto, sta cercando di ottenere più persone di cui Netflix si fida e che hanno il potenziale per portare la serie alle altezze previste come Lo stregone è a.

Tuttavia, è evidente che una fan page twitta il post. Se questa speculazione è vera, i fan di Lo stregone e i pazienti fan di Un pezzo sarebbero così felici di vedere il loro compositore preferito lavorare in questa serie. Inoltre, sarebbe fantastico per la serie come un artista di talento ci lavorerebbe. I fan ne sono consapevoli abilità che Sonya possiede. Pertanto, la serie otterrebbe musica fantastica di cui ha effettivamente bisogno poiché la serie anime ha già una musica straordinaria.

Quali sono i tuoi pensieri a riguardo? Pensi che Sonya Belousova dovrebbe unirsi alla serie? Le sue abilità musicali renderanno la serie ciò che Netflix vuole che sia? Se non conosci il suo lavoro, guarda Lo stregone qui e dicci le tue opinioni.

