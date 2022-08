Netflix Oscar Hopefuls 2023 – Cosa c’è su Netflix

Gli Oscar arriveranno prima di quanto tu te ne accorga. La 95a edizione degli Academy Awards andrà in onda a marzo 2023 e, di seguito, presenteremo tutti i film che noi (e altri esperti del settore) riteniamo siano le migliori opportunità di Netflix per assicurarsi i vari premi offerti.

Per questo articolo, abbiamo incluso i candidati all’Oscar inclusi negli elenchi compilati da AwardsWatch, The Ankler e Variety.

Tutto tranquillo sul fronte ovest

Direttore: Edoardo BergerLancio: Daniel Brühl, Albrecht Schuch, Sebastian Hulk

Questo film di guerra in arrivo (che dovrebbe arrivare su Netflix nell’ottobre 2022) è la terza interpretazione di questa storia, con il più famoso dei film degli anni ’30 che si è assicurato 2 vittorie di Oscar nel corso della giornata.

Paul Baumer e i suoi amici Albert e Muller sono i soggetti di questo film che si arruola nell’esercito tedesco ma scopre le brutali verità della guerra.

Bardo (o Falsa cronaca di una manciata di verità)

Direttore: Alejandro González IñárrituLancio: Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani

Il film più puntato di Netflix per gli Oscar 2023 è senza dubbio il nuovo film di Alejandro González Iñárritu, uno dei pochi d’élite che abbia mai vinto Oscar consecutivi. È noto per Il vendicatore, Biutiful e Birdman o (The Unexpected Virtue of Ignorance).

Questo nuovo film parla di un giornalista messicano e regista di documentari che torna a casa e sta affrontando una crisi esistenziale, alle prese con l’identità, le relazioni familiari e la follia dei suoi ricordi.

Netflix ha acquisito il film all’inizio di quest’anno e dovrebbe distribuirlo in tempo per la cerimonia del prossimo anno.

Cipolla di vetro: un mistero scaccia via

Direttore: Rian JohnsonLancio: Daniel Craig, Kathryn Hahn, Ethan Hawke, Kate Hudson, Janelle Monáe, Edward Norton, Leslie Odom Jr., Dave Bautista

Il primo Coltelli fuori è uscito ed è stata una boccata d’aria fresca ed è stato nominato per un Oscar ma purtroppo ha perso. Lionsgate ha rilasciato il primo film ma, come forse saprai, Netflix è intervenuto e ha acquisito i diritti del secondo e del terzo film.

Completo di un nuovo enorme cast e del ritorno di Daniel Craig nei panni di Benoit Blanc, ci dirigeremo in Grecia per questo nuovo mistero di omicidio.

Il film sarà presentato in anteprima al Toronto International Film Festival prima di essere presentato in anteprima su Netflix a livello globale.

Pinocchio

Direttore: Guillermo Del ToroLancio: Ewan McGregor, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Christoph Waltz

Netflix ha due grandi progetti con Guillermo Del Toro in uscita nel 2022; entrambi sembrano assolutamente spettacolari. Pinocchio è un film importante del prolifico regista e produttore, che arriverà su Netflix a dicembre 2022.

Adatta il racconto classico in un modo più oscuro e contorto, il tutto racchiuso in un bellissimo formato stop-motion.

RRR

Direttore: SS RajamouliLancio: NT Rama Rao Jr., Ram Charan, Ajay Devgn, Alia Bhatt

Di recente, abbiamo assistito a un’esplosione di film internazionali che si suddividono in categorie per cui non sono tradizionalmente noti. Guidato da Parassita nel 2019 è probabile una tendenza che continuerà con la proliferazione dello streaming.

RRR ha fatto scalpore su Netflix quando è stato rilasciato all’inizio di quest’anno, e non solo RRR è stato nominato per il miglior film internazionale. Alcuni hanno anche ricevuto una mancia per ben 5 premi.

La buona infermiera

Direttore: Tobia LindholmLancio: Jessica Chastain, Eddie Redmayne, Kim Dickens

Basato sul libro di Charles Graeber, questo nuovo film biografico vedrà Eddie Redmayne e Jessica Chastain potenzialmente in lizza per le nomination rispettivamente come miglior attore e attrice.

Ecco cosa puoi aspettarti dal film:

“Sospettando che la sua collega sia responsabile di una serie di misteriose morti di pazienti, un’infermiera rischia la propria vita per scoprire la verità in questo avvincente thriller basato su eventi veri”.

L’occhio azzurro pallido

Direttore: Scott CooperLancio: Christian Bale, Gillian Anderson, Lucy Boynton

Questa è la terza collaborazione successiva tra Scott Cooper e Christian Bale Fuori dalla fornace e ostili e nonostante sia presente nella maggior parte degli elenchi di cui sopra, non abbiamo ancora visto assolutamente nulla L’occhio azzurro pallido ad agosto 2022.

L’adattamento è un film horror gotico su un detective veterano che indaga sugli omicidi con l’aiuto di un giovane cadetto.

La bestia del mare

Direttore: Chris WilliamsLancio: Karl Urban, Zaris-Angel Hator, Jared Harris, Marianne Jean-Baptiste

Quasi sicuramente è possibile vincere il premio per l’animazione La bestia del mare, che viene dall’ex Disney Chris Williams. Il regista non è estraneo agli Oscar, avendo ottenuto il miglior premio per l’animazione Grande eroe 6.

Wendell e Wild

Direttore: Henry SelickLancio: Jordan Peele, Keegan-Michael Key, Angela Bassett, James Hong

Meglio conosciuto per L’incubo prima di Natale e Carolina, Henry Selick torna in stop-motion per Netflix con un nuovo film a tema horror che ha scritto, prodotto e diretto.

Il film dovrebbe arrivare sul servizio nell’ottobre 2022.

Rumore bianco

Direttore: Noè BaumbachLancio: Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle

Adattando il libro di Don DeLillo, questa nuova commedia nera vedrà Adam Driver nel ruolo principale e vede Netflix riunirsi con Noah Baumbach dopo il successo di Storia di matrimonio.

Sebbene ci siano voci secondo cui il film potrebbe essere stato un po’ un disastro dietro le quinte, qualsiasi cosa con il sigillo di approvazione di Baumbach significa che è stato ampiamente ribaltato in tutti i principali siti di monitoraggio dei premi.

Altri film Netflix con punta agli Oscar per il 2023

Blues di un jazzista – Film romantico del regista Tyler Perry.

– Film romantico del regista Tyler Perry. bionda – Film biografico su Marilyn Monore con Ana de Armas.

– Film biografico su Marilyn Monore con Ana de Armas. Discendente – Documentario storico di Margaret Brown.

– Documentario storico di Margaret Brown. Attività febbrile – Film sulla pallacanestro con Adam Sandler.

– Film sulla pallacanestro con Adam Sandler. Shirley – Film biografico con Regina King.

– Film biografico con Regina King. Astronauta – Film di fantascienza con Adam Sandler.

– Film di fantascienza con Adam Sandler. L’uomo grigio – Thriller d’azione dei fratelli Russo.

– Thriller d’azione dei fratelli Russo. I nuotatori – Sally El Hosaini ha diretto un film sportivo sulle sorelle di nuoto Yusra e Sarah Mardini.

– Sally El Hosaini ha diretto un film sportivo sulle sorelle di nuoto Yusra e Sarah Mardini. Voi gente – Commedia diretta da Kenya Barris.

Per quali film pensi che Netflix abbia le migliori possibilità di ottenere il maggior numero di premi? Fatecelo sapere nei commenti in basso.