Netflix ordina altri episodi di The Sandman di Neil Gaiman

Sembra che Netflix abbia ufficialmente rinnovato L’uomo di sabbia. I fan hanno chiesto a gran voce notizie su L’uomo di sabbia stagione 2 da quando la serie è stata rilasciata per la prima volta con il plauso della critica nell’agosto 2022. Da allora è stato silenzio radiofonico, a parte un rilascio speciale dell’undicesimo episodio poche settimane dopo la data di uscita ufficiale del 5 agosto.

Ma all’inizio di oggi, What’s On Netflix ha riferito che l’account Twitter ufficiale della DC Comics ha annunciato L’uomo di sabbia rinnovo della stagione 2 in un tweet. Puoi vedere uno screenshot del tweet ora cancellato alla fonte.

Si legge:

“Il sogno continua. Netflix Sandman tornerà con nuovi episodi basati su più volumi delle graphic novel di Neil Gaiman per esplorare ancora più storie di Endless”.

Il tweet includeva anche un video clip di 21 secondi, probabilmente un breve promo che annunciava la notizia. È dubbio che il teaser consisterebbe in nuovi filmati poiché la serie non ha iniziato la produzione sul potenziale della prossima stagione.

La seconda stagione di The Sandman arriverà ufficialmente su Netflix?

AGGIORNARE: Il 2 novembre, Netflix ha annunciato di aver rinnovato The Sandman per “ancora più episodi e storie da adattare da più graphic novel di The Sandman”.

È interessante notare che Netflix sembra scegliere intenzionalmente di non chiamare i nuovi episodi “stagione 2”. Il comunicato stampa afferma che il conteggio degli episodi e i dettagli della storia sono tenuti nascosti. Ad ogni modo, sono in arrivo nuovi episodi, ma non è chiaro quanti. Sembra che potrebbero pubblicare alcuni episodi alla volta o speciali una tantum piuttosto che una stagione “completa” completa in una volta. Ti terremo aggiornato man mano che ne sapremo di più!

Dal momento che Netflix non ha confermato e il tweet è stato cancellato, non possiamo dire con certezza al 100% che lo spettacolo tornerà per un’altra stagione. Tuttavia, il fatto che l’account ufficiale DC Comics lo abbia twittato ha molto peso.

In altre parole, sembra che ci sia molto buono possibilità che lo spettacolo sia stato rinnovato, ma Netflix e/o DC potrebbero aver voluto attendere fino a una data o un evento specifico per annunciare il rinnovo. La cancellazione del tweet indica che non erano ancora pronti a rendere pubblico il rinnovo.

A ulteriore supporto della possibilità di rinnovo è che l’account Twitter di Netflix Geeked ha realizzato diversi tweet L’uomo di sabbia referenze dei giorni scorsi.

Lo stato dello spettacolo è in sospeso perché, sebbene sia stato acclamato e abbia già raccolto una base di fan molto fedele, Netflix ha aspettato di vedere il tasso di completamento. È una produzione costosa, più di molte altre serie originali, quindi lo streamer ha impiegato del tempo per decidere il destino dello show.

Una volta che avremo la conferma ufficiale da Netflix sullo stato di L’uomo di sabbia stagione 2, ti faremo sapere. Resta sintonizzato su Netflix Life per le notizie su L’uomo di sabbia.