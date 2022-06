Netflix offre uno sguardo a “Dove tutto ebbe inizio” quando Tom Cruise si avventurò nel mondo delle spie

C’è solo una superstar vivente che può garantire una mega apertura al botteghino in questa era di Netflix. E questo non è altro che Tom Cruise. L’uomo è una leggenda con centinaia di progetti di successo alle spalle, ma nessuno si distingue tanto quanto il suo franchise di successo Mission Impossible. Finora il franchise ha generato 6 film e secondo l’opinione popolare, Missione impossibile 6 è il miglior seguito possibile. In un recente tweet, Netflix ha annunciato di aver concesso in licenza il primo Missione impossibile film che aveva dato inizio a tutto.

Guarda Tom Cruise interpretare l’affascinante Ethan Hunt in Mission Impossible su Netflix

È la prima volta che gli spettatori sentono: “Questo messaggio si autodistruggerà in 5 minuti”. E sai che le cose andranno male per la spia Ethan Hunt. Il film del 1996 era basato su una serie televisiva con lo stesso nome. Tom Cruise era apparso in diversi ruoli drammatici prima di questo e MI è stata una boccata d’aria fresca da tutti i suoi ruoli intensi precedenti.

Torna dove tutto ha avuto inizio: la prima uscita di Tom Cruise nei panni della super spia Ethan Hunt in Mission: Impossible del 1996. Ora su Netflix pic.twitter.com/FfmvFJIC8V — Netflix (@netflix) 2 giugno 2022

Dopo che una missione è stata compromessa e tutti i membri della sua squadra sono stati uccisi, Ethan Hunt è l’unico sospetto rimasto. Un Ethan rinnegato deve usare ogni mezzo possibile per riabilitare il suo nome e vendicare i membri della sua squadra.

Fatti interessanti su Mission Impossible 1

Lo sapevi che l’attore ha dovuto mettere delle monete nelle scarpe per mantenere l’equilibrio ed evitare che la testa colpisse il pavimento nella scena in bilico? Inoltre, Tom ha usato veri e propri trucchi manuali per far sparire il CD per ingannare Franz Krieger.

Questo è di gran lunga l’unico film della serie che ha solo 5 colpi di pistola e letteralmente due scontri a fuoco! L’emozionante sequenza del treno è stata girata ai Pinewood Studios in sei settimane. Inoltre, questo è stato il primo film che Tom ha prodotto sotto la sua bandiera.

Bene, siamo abbastanza sicuri che molti di voi abbiano già visto la serie, ma il fascino del primo film non è ancora svanito. Controlla tu stesso qui.

