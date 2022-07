Netflix lancia il primo sguardo di “Tutto tranquillo sul fronte occidentale” di Edward Berger

La seconda guerra mondiale è stata uno dei soggetti preferiti di scrittori e registi. Sono stati girati numerosi film su questo argomento e molti altri sono in fila. Prendiamo ad esempio l’esempio del veterano autore tedesco Erich Maria Notela cui opera indimenticabile, Tutto tranquillo sul fronte ovest, è da sempre nel cuore delle persone. Proprio come il libro, due adattamenti del film sono di per sé dei classici.

Il primo adattamento è stato rilasciato nel 1930 e il secondo nel 1979. Entrambi i film hanno avuto un enorme impatto. E si dice che i classici non invecchino mai. Quindi, sullo stesso link, Netflix ti offre una versione più recente di questa leggendaria storia di Erich Maria Note.

Netflix ha recentemente lanciato il primo look di questo film. Abbiamo tutti i dettagli sul film e le sue versioni precedenti.

Tutto tranquillo sul fronte occidentale di Netflix

Bene, Netflix ha deciso di creare un altro adattamento di questo film. Sarà il regista del film Edoardo Berger. Il cast del film includerà Daniel Brühl, Albrecht Schuch, Felix Kammere, Moritz Klaus, Aaron Hilmer, Edin Hasanovic, Devid Striesow e Sebastian Hülk. Tuttavia, Netflix rilascerà questo film entro la fine dell’anno.

Netflix ha condiviso il primo sguardo sul suo account Twitter di coda.

Primo sguardo a All Quiet on the Western Front, il prossimo adattamento di Edward Berger del romanzo classico di Erich Maria Remarque.

Le scene sono decisamente fantastiche! Nelle parole di Edward Berger, “Il romanzo di Remarque ha quasi 100 anni, ma avrebbe potuto benissimo essere scritto oggi.”

Le vecchie versioni del film

Il film ha già due adattamenti. Gli anni ’30 furono la prima versione. Il regista del film era Lewis Milestone. Il cast includeva Louis Wolheim, Lew Ayres, John Wray e Arnold Lucy. È stato il primo film a vincere il premio per il miglior film basato su un romanzo.

Quello girato nel 1979, invece, era un film per la televisione. Il regista del film era Delbert Mann. Era una produzione congiunta britannica e americana. Il cast comprendeva Richard Thomas, Ernest Borgnine, Ian Holm e Patricia Neal. Il film, ancora una volta, è stato un grande successo.

Tutto sommato, stiamo aspettando di vedere la versione più recente di questo classico. E tu? Fateci sapere nei commenti!

