Netflix lancia due nuovi giochi per dispositivi mobili; “Arcanium: Rise of Akhan” e “Krispee Street”

Netflix Games inizia il 2022 con il rilascio di due nuovi giochi per cellulari che portano il conteggio totale dei giochi disponibili nel servizio fino a 12. Ecco uno sguardo ai due nuovi giochi che stanno lentamente uscendo su Netflix.

Netflix Games è stato introdotto per la prima volta lo scorso novembre 2021 e ha visto i giochi mobili aggiunti all’app mobile Netflix. La loro gamma di giochi è disponibile sia su Android che su Google Play e spazia da semplici giochi di puzzle a giochi di corse 3D.

Ora, il 18 gennaio, due nuovi giochi si uniscono al roster di Netflix. Diamo un’occhiata a loro!

Arcanium: Ascesa di Akhan

Il passaggio al dispositivo mobile dall’accesso anticipato su Steam è il gioco di strategia Arcanium: Rise of Akhan, pubblicato per la prima volta a dicembre 2020. Proviene da Supercombo e Rogue Games, Inc (che sono anche dietro Card Blast attualmente disponibile sui giochi Netflix).

Ecco la descrizione ufficiale del gioco di carte:

“Scegli i tuoi eroi e intraprendi un’epica missione per salvare il mondo di Arzu in questo gioco di carte strategico roguelike a mondo aperto. Arcanium è una storia di amicizia e coraggio ed è ambientato in un mondo fantastico di animali antropomorfi in cui il bene, il male, la magia e la tecnologia si scontrano. Questo ambizioso gioco di carte strategico per giocatore singolo a mondo aperto unisce i generi roguelike e deckbuilding in modi nuovi ed entusiasmanti. Forma un gruppo di tre eroi e intraprendi un pericoloso viaggio per sconfiggere Akhan the Calamity e salvare il mondo di Arzu dalla distruzione. Ma attenzione; se uno dei membri del tuo gruppo soccombe alla corruzione, la tua ricerca giungerà al termine.

Il gioco ora arriva gratuitamente su dispositivi mobili come parte del tuo abbonamento Netflix, tuttavia, al momento della pubblicazione, il gioco è disponibile solo su iOS con Android previsto a breve.

Via Krispe

Il secondo gioco rilasciato oggi disponibile sia su iOS che su Android è Krispee Street basato sul webcomic che ha quasi 147.000 follower su Instagram.

Il gioco è essenzialmente un gioco Where’s Waldo in cui desideri trovare determinati personaggi in un paesaggio frenetico.

Ecco la descrizione ufficiale:

“Basato sul popolare webcomic, questo gioco di oggetti nascosti emozionante (in senso buono!) presenta centinaia di personaggi e oggetti bizzarri da cercare e trovare. Entra nel mondo bizzarro, curioso e da abbracciare calorosamente di Krispee, il webcomic. La tua missione è dare vita ai personaggi e al mondo di Krispee. Trova centinaia di personaggi e oggetti sparsi per i livelli affollati. Sicuramente ti farà ridere, sorridere e forse anche piangere, ma solo un po’! — Krispee Street è tutto ciò che non sapevi di aver bisogno. Le caratteristiche includono: • Centinaia di oggetti e personaggi da trovare • Musica ed effetti sonori originali • Sfida rompicapo giornaliera generata casualmente • Migliaia di personaggi disegnati a mano • Sette livelli stravaganti e belli disegnati a mano da esplorare • Carte Krispee collezionabili • Ruota quotidiana della cura di sé • Centinaia di sciocche animazioni da scoprire”

Una modalità Zen è prevista per il rilascio nel gioco in un secondo momento.

Ad oggi, questo è il quarto gioco su Netflix dello sviluppatore indipendente FrostyPop (guarda la nostra intervista al fondatore di FrostyPop qui). Due dei loro titoli erano tra la formazione di lancio tra cui Shooting Hoops e Teeter. Il loro terzo gioco è arrivato solo pochi giorni dopo, il 10 novembre, sotto forma di Bowling Ballers (uno dei nostri preferiti).

Anche se siamo solo limitati ai giochi per dispositivi mobili, per ora ne sono in arrivo altri con assunzioni significative che stanno ancora accadendo dietro le quinte negli ultimi mesi. A novembre, ad esempio, Netflix ha assunto Amir Rahimi come vicepresidente di Netflix Game Studios.

Per un elenco completo dei giochi rilasciati finora su Netflix, consulta la nostra guida AZ qui.