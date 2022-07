Netflix lancia Adam Sandler e tutta la sua famiglia nel suo nuovo film “Bat Mitzvah”.

I libri sono sempre stati una grande fonte di contenuti. Ci sono migliaia di film adattati da libri e altri ancora sono pronti per essere realizzati. I registi usano libri di ogni genere per presentarli alle persone. E per essere onesti, i film basati sui libri di solito sono un successo perché fanno risparmiare molto tempo ai registi nel brainstorming delle trame. Netflix sta lavorando a molti adattamenti in questi giorni, che si tratti di film, serie o documentari. Ed è pronto per l’adattamento di un altro libro. Sorprendentemente, Netflix ha deciso di lanciare Adam Sandler e tutta la sua famiglia in questo film.

Questo articolo ha tutto ciò che devi sapere al riguardo.

Su quale libro è basato il film?

Il prossimo film di Sandler è basato sul libro ‘Non sei così invitato a My Bat Mitzvah!‘ di Fiona Rosenbloom. È stato pubblicato nell’anno 2005. Allora, di cosa parla il libro?

Stacy Friedman, una giovane ragazza, si sta preparando per una delle occasioni più importanti della sua giovane vita: il suo bat mitzvah. Ciò di cui ha bisogno è un bellissimo vestito BCBG e la sua cotta, Andy Goldfarb, per ballare con lei al ballo di fine anno. I piani ben congegnati di Stacy vanno rapidamente in pezzi. Sua madre è così ansiosa che spinge la figlia a comprare un orribile vestito di lustrini che la faccia sembrare la sposa di Frankenstein. La sua osservanza delle mitzvot non sta andando bene. Quando accade la cosa peggiore del mondo, Stacy pronuncia parole che rovineranno completamente la sua vita sociale: Non c’è assolutamente modo che tu partecipi alla mia bat mitzvah!

Bene, per quanto sia divertente leggere, immagina quanto sarà più divertente una volta che sarà sullo schermo.

Adam Sandler e il ruolo della sua famiglia nel film

Sebbene il libro sia ambientato negli anni 2000, l’adattamento sarà nel presente. Sandler non sta solo recitando, ma anche producendolo. Come accennato in precedenza, l’intera famiglia Sandler, comprese le sue figlie adolescenti Soleggiato e Sadi, così come sua moglie Jackie, apparirà nel film. Tuttavia, i loro ruoli sono attualmente nascosti. Questo sarà il ritorno di Adam su Netflix dopo la sua recente uscita, Attività febbrile. Il film sarà diretto da Sam Cohenmeglio conosciuto per il film YA, Schiacciare.

Oltre alla famiglia Sandler, fanno parte del film anche Idina Menzel, Luis Guzman, Dean Scott Vazquez, Samantha Lorraine, Ido Mosseri, Dylan Hoffman, Dean Scott Vazquez, Miya Cech, Millie Thorpe, Dylan Dash, Zaara Kuttemperoor e Ivory Baker. .

Puoi guardare in streaming il meglio dei film di Adam Sandler su Netflix.

