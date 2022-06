Netflix K-Drama Thriller ‘Mask Girl’ Stagione 1: tutto ciò che sappiamo finora

Ragazza maschera è un thriller TV originale sudcoreano Netflix diretto da Kim Yong Hoon e basato sul popolare webtoon coreano con lo stesso nome.

Il webtoon su cui si basa la serie è elencato come 18+, quindi è pensato solo per gli adulti. Non è chiaro se l’adattamento k-drama tratterrà la valutazione per attirare un pubblico più ampio, o se sarà fedele e manterrà gli stessi temi.

Quando è il Ragazza maschera data di uscita di Netflix della prima stagione?

Ragazza maschera non uscirà su Netflix fino al 2023. Non è stata data una data di uscita esatta ma non ci aspettiamo di vedere il k-drama arrivare almeno fino alla primavera del 2023.

Qual è la trama Ragazza maschera?

La sinossi è per gentile concessione di Navear:

Kim Mo Mi è una normale donna d’ufficio con un grave senso di inferiorità nell’aspetto ed è coinvolta in vari incidenti mentre è un fantino di trasmissione su Internet con la faccia coperta da una maschera. Joo Oh Nam è il collega di Kim Mo Mi. Ha una cotta unilaterale per Kim Mo Mi. Essendo un personaggio che si sente anche inferiore riguardo al suo aspetto e manca di presenza in generale, l’unica fonte di gioia di Joo Oh Nam è guardare le trasmissioni su Internet. Verrà travolto da un incidente inaspettato con Kim Mo Mi.

Di chi sono i membri del cast Ragazza maschera?

L’attrice Go Hyun Jung interpreterà il ruolo principale di Kim Mo Mi. Questo sarà il secondo originale per Hyun Jung, che in precedenza aveva recitato nel k-drama del 2021 Riflessione su di te.

È un debutto Netflix Original per Nana, l’ex membro del gruppo K-Pop After School.

Ahn Jae Hong ha già fatto il suo debutto in un Netflix Original quando ha avuto un ruolo da ospite come ufficiale reale nella seconda stagione di Regno. Il suo ruolo di Joo Oh Nam sarà il suo primo ruolo da protagonista per Netflix.

Yeom Hye Ran ha già recitato in alcuni k-dramma estremamente popolari su Netflix. Di recente ha avuto apparizioni come ospite Alchimia delle anime, Giustizia minorilee Playlist dell’ospedale. L’attrice ha anche ricoperto ruoli secondari in Barra pop-up mistica, Quando la camelia fioriscee Cioccolato. È anche una delle protagoniste Il Contatore Inquietante.

Per quanto riguarda Choi Daniel, è noto soprattutto per il suo lavoro sul k-drama Il detective fantasmama ha avuto un’apparizione come ospite nel k-drama di Netflix Va bene non essere a posto.

Di seguito sono riportati i membri del cast confermati di Ragazza maschera:

Membro del cast di ruolo Kim Mo Mi Go Hyun Jung Kim Mi Mo Nana Joo Oh Nam Ahn Jae Hong Kim Kyung Ja Yeom Hye Ran TBA Choi Daniel

Aggiungeremo i nomi dei membri del cast di supporto e degli ospiti una volta che le informazioni saranno state rivelate.

Qual è il conteggio degli episodi?

Un numero di episodi di 7 è stato riportato da Mydramlist. I tempi di esecuzione degli episodi devono ancora essere rivelati.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Ragazza maschera su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!