Netflix K-Drama Thriller “Ballerina”: le riprese terminano e ciò che sappiamo finora

Di recente sono terminate le riprese di Ballerina, il secondo thriller k-drama di Lee Chung Hyun per Netflix. La funzione vedrà Furto di denaro: Corea gli attori Jeon Jong Seo e Kim Ji Hoon lavorano di nuovo insieme e usciranno su Netflix nel 2023.

Ballerina è un film thriller di vendetta originale sudcoreano Netflix diretto e scritto da Lee Chung Hyun. Il lungometraggio è il secondo Netflix diretto da Lee Chung Hyun, che in precedenza ha diretto il film horror sudcoreano The Call. Choi Ji-young (The Gangster) è un produttore del film, con Byun Seung-Min (Bargain) come produttore esecutivo.

Qual è la trama di Ballerina?

La prima sinossi di Ballerina che abbiamo è di Asianwiki:

Ok Ju lavorava come guardia del corpo. Eccelle in attività fisiche come arti marziali, combattimento con la spada, armi da fuoco e guida in motocicletta. Ok Ju è amico di Min Hee, che è una ballerina. Min Hee chiede un favore a Ok Ju. Vuole che Ok Ju si vendichi di Pro Choi. Ok Ju presto rischia la vita per Min Hee.

La seconda sinossi è più breve e più semplice:

Spinta dalla vendetta, l’ex guardia del corpo Ok-Joo si vendica e mostra quanto può essere spietata mentre rischiava la vita per la sua cara amica.

Chi sono i membri del cast di Ballerina?

Ballerina vedrà due membri del cast dell’adattamento coreano di Furto di denaroJeon Jong Seo e Kim Ji Hoon si riuniscono per un altro progetto Netflix.

Jeon Jong Seo è stato scelto per il ruolo di Ok Joo. Gli abbonati Netflix riconosceranno l’attrice come Tokyo di Furto di denaro: Corea – Area economica congiunta. Ha anche recitato nel film horror di Netflix La chiamata nel ruolo di Oh Yeong Sook. Al di fuori di Netflix, Jeon Jon Seo ha recitato nel k-drama Affare e film come Niente di serio e Bruciare.

Kim Ji Hoon è stato scelto per il ruolo di Choi Pro. Come il suo co-protagonista, anche Kim Ji Hoon ha recitato in Furto di denaro: Corea – Area economica congiunta, nel ruolo di Denver. Altri progetti Netflix in cui ha recitato sono Behind Every Star in un ruolo da ospite, e reciterà anche nella prossima serie k-drama Love to Hate You. Al di fuori di Netflix, Kim Ji Hoon è noto per i suoi ruoli in drammi come Il figlio della famiglia ricca, Cattivo ladro, buon ladro, e Fiore del male.

Park Yoo Rim è stato scelto per il ruolo di Min Hee. Questo sarà il primo ruolo da protagonista di Park Yoo Rim in un dramma dal suo debutto nella serie Dxyz nel 2017. L’attrice ha recitato in più Netflix Originals in ruoli da ospite e secondari, come Il mio primo primo amore, Regnoe Procuratore Straordinario Woo.

Qual è lo stato di produzione di Ballerina?

Stato di produzione ufficiale: post-produzione (ultimo aggiornamento: 17/11/2022)

Le riprese principali sono iniziate Ballerina nel giugno 2022. Le riprese si sono recentemente concluse alla fine di ottobre 2022.

Quando è il Ballerina Data di uscita di Netflix?

Con le riprese che stanno per finire così tardi nell’anno, sicuramente non vedremo Ballerina su Netflix prima della fine del 2022.

Aspettiamo di vedere Ballerina su Netflix nell’estate o nell’autunno del 2023.

Non vedi l’ora di guardare Ballerina su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!