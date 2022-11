Netflix K-Drama ‘The Interest of Love’ Stagione 1: in arrivo su Netflix a dicembre 2022

Una nuovissima serie k-drama romantica settimanale arriverà su Netflix a dicembre 2022. L’interesse dell’amore, un arrivo in ritardo ma entusiasmante alla fine del 2022, sarà interpretato da Yoo Yeon Sok e Moon Ga Young. Ecco tutto ciò che sappiamo finora L’interesse dell’amore su Netflix.

L’interesse dell’amore è un dramma romantico originale Netflix sudcoreano con licenza internazionale di prossima uscita, scritto dagli sceneggiatori Lee Hyun Jung, Lee Seo Hyun e dal regista Jo Young Min. La serie sarà trasmessa in Corea del Sud sulla rete via cavo sudcoreana jTBC.

Stiamo ancora aspettando la conferma ufficiale della data esatta, ma possiamo confermare che The Interest of Love arriverà su Netflix a dicembre.

Se L’interesse dell’amore segue lo stesso programma di altre serie Netflix con licenza internazionale, quindi il primo episodio debutterà lo stesso giorno della sua prima sulla rete via cavo sudcoreana jTBC, Mercoledì 21 dicembre 2022.

Il k-drama avrà un totale di 16 episodi. I nuovi episodi verranno rilasciati ogni Mercoledì e Giovedì fino al finale della serie 9 febbraio 2022.

Ogni episodio avrà una durata approssimativa di 70 minuti.

Programma di rilascio degli episodi

Episodio Netflix Data di uscita jTBC Data trasmissione 1 21/12/2022 21/12/2022 2 22/12/2022 22/12/2022 3 28/12/2022 28/12/2022 4 29/12/2022 29/12/ 2022 5 04/01/2023 04/01/2023 6 05/01/2023 05/01/2023 7 11/01/2023 11/01/2023 8 12/01/2023 12/01/2023 9 18/01/ 2023 18/01/2023 2 19/01/2023 19/01/2023 11 25/01/2023 25/01/2023 12 26/01/2023 26/01/2023 13 01/02/2023 01/02/2023 14 02/02/2023 02/02/2023 15 09/02/2023 09/02/2023 16 09/02/0202 09/02/0202

La sinossi e le descrizioni dei personaggi provengono da Naver e Soompi:

Si svolge presso la filiale Yeongpo di Nara Bank, che celebra il 99° anniversario della sua fondazione. La storia si concentra sulla scandalosa storia d’amore in ufficio tra i personaggi Ha Sang Soo, Ahn Soo Young, Park Mi Kyung e Jung Jong Hyun. Ha Sang Soo, il capo senior del team di consulenza globale presso la filiale di Yeongpo della Nara Bank.

Ha Sang Soo ricopre questa posizione già da tre anni ed è una persona bella, intelligente e robusta che non vacillerà di fronte alle difficoltà della vita. Sebbene sia un personaggio onesto, Ha Sang Soo non è freddo o troppo formale, ma piuttosto caloroso con un lato umoristico. Per non parlare del fatto che ha una forma atletica degna di un atleta nazionale piuttosto che di un impiegato di banca. È entrato nel suo lavoro come miglior impiegato del centro di formazione della Nara Bank, quindi è molto popolare ma anche fonte di invidia per molti altri.

Ahn Soo Young è capo cassiere di banca al quarto anno presso la filiale di Yeongpo della Nara Bank. Conosciuta come la dea del ramo di Yeongpo, possiede un aspetto magnifico e una voce dolce. Ha iniziato come cassiera part-time e ora è capo del quarto anno, ma sembra essere bloccata per sempre a quel livello.