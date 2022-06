Netflix K-Drama “Somebody” Stagione 1: tutto ciò che sappiamo finora

Si spera che arriverà su Netflix nel 2022, la nuova emozionante serie k-drama thriller psicologico, Somebody. Con Kim Young Kwang di Hello, Me! e un debutto su Netflix per la stella nascente Kang Hae Lim, siamo certi che gli abbonati adoreranno assolutamente Somebody. Stiamo tenendo traccia di tutto ciò che devi sapere su Qualcuno, inclusa la trama, gli aggiornamenti del cast, i trailer e, soprattutto, la data di uscita di Netflix.

Qualcuno è una serie thriller psicologico sudcoreana di prossima uscita diretta da Jung Ji Woo (Tune in for Love) e scritta dallo sceneggiatore Han Ji Wan (The Ghost Detective). La storia di Somebody è basata sul thriller americano Psico americano.

Quando è il Qualcuno data di uscita di Netflix della prima stagione?

Al momento in cui scrivo Netflix deve ancora annunciare una data di uscita per Somebody.

Una versione segnaposto del 2022 è stata elencata da mydramalist, ma non vi è alcuna garanzia che il k-drama arriverà quest’anno.

Qual è la trama Qualcuno?

Som, lo sviluppatore della popolare app di social media “Somebody”, è costretta a un’indagine per omicidio quando la sua app è al centro del caso. La sua amica e detective, Ki Eun, dirige le indagini ed è assistita dal loro comune amico Mok Won.

Di chi sono i membri del cast Qualcuno?

È un secondo Netflix Original per Kim Young Kwang, che in precedenza aveva recitato nella serie di commedie romantiche del 2021 Ciao io!. In Qualcuno, Kim Young Kwang interpreta il ruolo di Sung Yun Oh.

L’attrice Kang Hae Lim farà il suo debutto su Netflix in Somebody nel ruolo del personaggio principale Som. Questo è solo il secondo ruolo principale per Hae Lim dopo aver recitato in Govengers.

Kim Yong Ji ha recitato in due serie originali Netflix prima di Qualcuno, ma questa è la prima volta che l’attrice si guadagna un ruolo da protagonista. Yong Ji ha avuto ruoli secondari in Il re: monarca eterno e Signor Sole.

Kim Soo Yeon sta facendo il suo debutto come attrice in Somebody nel ruolo di Ki Eun.

Di seguito è riportato l’elenco del cast confermato per Qualcuno:

Membro del cast di ruolo Sung Yun Oh Kim Young Kwang Som Kang Hae Lim Mok Won Kim Yong Ji Ki Eun Kim Soo Yeon

Qual è il conteggio degli episodi?

È stato confermato che ci saranno un totale di otto episodi.

Runtime e titoli degli episodi devono ancora essere rivelati.

