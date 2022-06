Netflix K-Drama ‘Remarriage & Desires’ Stagione 1: in arrivo su Netflix a luglio 2022

Un nuovo entusiasmante k-drama con protagonista l’attrice di Tomorrow Kim Hee Sun arriverà su Netflix a luglio 2022, Nuovo matrimonio e desideri. Stiamo tenendo traccia di tutto ciò che devi sapere sulla prima stagione di Remarriage & Desires, inclusi trama, cast, trailer e data di uscita di Netflix.

Remarriage & Desires è una nuova serie drammatica sudcoreana originale Netflix scritta dallo sceneggiatore Lee Geun Young (Guerra delle rose), e diretto da Kim Jung Min (Ispettore Reale Segreto).

Quando è il Nuovo matrimonio e desideri Data di uscita di Netflix?

Netflix deve ancora rilasciare un trailer, ma possiamo confermare che la prima stagione di Nuovo matrimonio e desideri sta arrivando su Netflix su Venerdì 15 luglio 2022.

Qual è la trama Nuovo matrimonio e desideri?

Presso l’esclusiva agenzia di matchmaking Rex, i membri superiori della società sono soddisfatti. I membri del servizio di matchmaking sono ambiziosi e aspirano a migliorare il loro status sociale sposandosi nei ranghi dell’élite, in particolare quelli elencati sotto il livello “Nero”, un gruppo d’élite composto solo dallo 0,001% della popolazione.

Di chi sono i membri del cast Nuovo matrimonio e desideri?

Kim Hee Sun è stata vista solo una volta su Netflix, dopo aver fatto il suo debutto su Netflix nella serie k-drama Domani come Goo Ryun. L’attrice ha recitato in un numero incredibile di ruoli da protagonista nel corso degli anni, a partire dalla tenera età di 16 anni nel 1993.

Lee Hyun Wook conoscerà gli abbonati Netflix che sono apparsi brevemente nel film horror sugli zombi #Alive. Nel film, Lee Hyun Wook ha interpretato Lee Sang Cheol, il vicino di Joon-Woo che ha subito ceduto al virus dopo essere stato morso da uno zombi.

Jung Eugene ha già recitato in due k-dramma Netflix, Il romanticismo è un bonus e Qualcosa sotto la pioggia. Park Hoon ha recitato al fianco di Kim Hee Sun in Domanima ha anche avuto ruoli da ospite in Il re: monarca eterno e Sopravvissuto designato: 60 giorni. Cha Ji Yeon ha recitato solo in due k-dramma prima di Remarriage & Desires, avendo già recitato in Profumo di donna e Tassista.

Di seguito è riportato l’elenco completo del cast di Nuovo matrimonio e desideri:

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti/sentiti prima? Seo Hye Seung Kim Hee Sun domani | Donna di dignità | La mamma arrabbiata Lee Hyung Joo Lee Hyun Wook non l’avrebbe mai saputo | Cerca | #Vivo Jin Yoo Hee Jin Yoo Hee Bucaneve | Cattura il fantasma | Il romanticismo è un libro bonus Cha Seok Jin Park Hoon Nessuno lo sa | Haechi | Discendenti del Sole Choi Yoo Sun Cha Ji Yeon Taxi Driver | Profumo di donna | Il traditore Heo Jeong in Kim Yun Seo Segreti di una donna | Maschera di vetro | Late Blossom Choi Seong Jae Kim Young Hoon Sì, ecco com’è | Cane pazzo | La bellezza dentro la madre di Hyung Joo, Kim Mi Kyung, di nuovo 18 anni | Ciao ciao mamma! | VIP TBA Kim Sa Kwon a casa per l’estate | Wok d’Amore | Avengers Social Club TBA Baek Joo Hee Crazy Love | Il mio nome | Silenzio TBA Kim So Ra The Uncanny Counter | Come acquistare un amico | Ancora una volta TBA Lady Jane La stella dell’universo | Detective Alice

Qual è il conteggio degli episodi?

È stato confermato che la serie arriverà con un totale di otto episodi.

Quali sono i tempi di esecuzione degli episodi?

Ogni episodio avrà una durata approssimativa di 60 minuti.

