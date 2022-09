Netflix K-Drama “Murder DIEary” Stagione 1: tutto ciò che sappiamo finora

Con Choi Woo Shik di Parasite, Netflix sta adattando il webtoon Sarinjaonnangam in una serie K-drama Diario dell’omicidio e sarà diretto dal regista di Strangers from Hell Lee Chang Hee. Le riprese devono ancora iniziare, ma terremo traccia di tutto ciò che devi sapere Diario dell’omicidio su Netflix.

Diario dell’omicidio è una commedia thriller sudcoreana Netflix diretta da Lee Chang Hee (Stranieri dall’inferno) e scritto dallo sceneggiatore Kim Da Min. La serie è un adattamento del webtoon coreano Sarinjaonnangam.

Quando è il Diario dell’omicidio Data di uscita di Netflix?

Netflix deve ancora confermare una data di uscita per Murder DIEary, tuttavia, sappiamo che l’uscita della serie è prevista per il 2023.

Qual è la trama Diario dell’omicidio?

La sinossi di Murder DIEary è stata presa da MyDramaList:

Lee Tang, un normale studente universitario, che litiga con un cliente durante un lavoro part-time in un minimarket di notte, fa oscillare inconsciamente un martello e lo uccide. Soffrendo di senso di colpa e paura dell’omicidio, Lee Tang un giorno scopre che la persona che ha ucciso era un serial killer e si rende conto lentamente di avere un’abilità soprannaturale di identificare i “semi cattivi”. Presto diventa un eroe oscuro che punisce le persone che in passato hanno commesso mali non etici.

Di chi sono i membri del cast Diario dell’omicidio?

Ad interpretare il ruolo principale di Lee Tang c’è Choi Woo Shik, che recita nella sua seconda serie originale Netflix dopo La nostra amata estate. Choi Woo Shik si è fatto un nome considerevole dopo aver recitato nell’amato film horror di grande successo Treno per Busan. Ha anche recitato nel film vincitore dell’Oscar Korean Parasite.

Son Seok Koo è stato scelto per il ruolo di Jang Nan Gam, ma sarà immediatamente riconoscibile dai fan di Sense8 come il detective Mun. Al di fuori di Sense8, Son Seok Koo ha recitato anche per Netflix I miei appunti di liberazione, DP, Sii melodrammatico, e Sopravvissuto designato: 60 giorni.

Lee Hee Jeon ha recitato in un ruolo da ospite per Netflix solo in un episodio di Vincenzo ma è più popolare per il suo lavoro su drammi come Via di Yoona, Chimera, Topoe La regina d’ufficio.

Qual è il conteggio degli episodi?

È stato confermato che Diario dell’omicidio avrà un totale di otto episodi.

Qual è lo stato di produzione?

Stato di produzione ufficiale: pre-produzione (ultimo aggiornamento: 20/09/2022)

La serie è attualmente in pre-produzione, ma avremmo dovuto confermare presto le date delle riprese.

Non vedi l’ora di guardare Diario dell’omicidio su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!