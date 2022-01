Netflix K-Drama Movie ‘Love and Leashes’: in arrivo su Netflix a febbraio 2022 e quello che sappiamo finora

In arrivo su Netflix a febbraio 20222 è l’attesissimo adattamento del webtoon sudcoreano, Love and Leashes, con Seo Hyun e Lee Jung Young. Abbiamo tutto ciò che devi sapere Amore e guinzagli, inclusi trama, cast, trailer e data di uscita di Netflix.

Amore e guinzagli è una commedia romantica sudcoreana originale Netflix in uscita diretta da Park Hyun Jin e basata sul popolare webtoon omonimo di Winter.

Love and Leashes è ufficialmente il primo film coreano ad approdare su Netflix nel 2022.

Quando è il Amore e guinzagli Data di uscita di Netflix?

Grazie al rilascio del teaser trailer possiamo confermarlo Amore e guinzagli sarà disponibile per lo streaming a livello globale su Netflix su Venerdì 11 febbraio 2022.

Qual è la trama Amore e guinzagli?

Nonostante il suo comportamento schietto, freddo e schietto, Jung Ji Hoo è ancora adorato dalle sue colleghe. Un giorno, il suo collega Ji Woo, apre per errore un pacco di Ji Hoo, rivelando accidentalmente a tutto il mondo di vedere uno dei suoi feticci sessuali. Facendolo passare per possedere un animale domestico, in segreto Ji Hoo e Ji Woo stipulano un contratto, che dà inizio a una storia d’amore audace e all’indulgenza del feticcio di Ji Hoo per le fantasie di schiavo/padrone.

Di chi sono i membri del cast Amore e guinzagli?

Lee Jun Young ha recentemente recitato nel popolare film drammatico Original DP, mentre la star e attrice K-Pop Seo Hyun fa ufficialmente il suo debutto su Netflix in Love and Leashes.

Finora abbiamo solo tre membri del cast elencati Amore e guinzagli:

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti/sentiti prima? Jung Ji Woo Seo Hyun Vite private | tempo | Cattivo ladro, buon ladrone Jung Ji Hoo Lee Jun Classe di bugie giovani | Club sociale dei Vendicatori | Buon casting TBA Kim Bo Ra Numero scena d’amore | Toccare | CIELO Castello

Qual è la durata del film?

Amore e guinzagli ha una durata confermata di 118 minuti.

Non vedi l’ora dell’uscita di Love and Leashes su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!