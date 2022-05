Netflix K-Drama “Love To Hate You” Stagione 1: tutto ciò che sappiamo finora

Da Sveglia d’amore terminato a marzo 2021, c’è stata una netta mancanza di commedie romantiche K-Drama su Netflix. Questo cambierà ad un certo punto nel 2022 con l’entusiasmante arrivo della serie di commedie romantiche Amo odiarti. Ecco tutto ciò che sappiamo finora su Love to Hate You su Netflix.

In arrivo su Netflix ad un certo punto nel 2022 è la nuova entusiasmante serie di commedie romantiche Love to Hate You.

Amo odiarti è una serie di commedie romantiche originali Netflix sudcoreane in uscita, diretta da Kim Jung Kwon e scritta dallo sceneggiatore Choi Soo Young.

È stato un altro grande anno per K-Dramas su Netflix, e per il momento Amo odiarti arriva, avremmo già visto l’uscita di Tutti noi siamo morti, Giustizia minorile, Il suono della magiae l’attesissimo adattamento di Rapina di denaro.

Quando è Amo odiarti in arrivo su Netflix?

Amo odiarti è un originale Netflix completo e non è concesso in licenza a livello internazionale da una delle reti televisive via cavo della Corea del Sud. Ciò significa che al momento del rilascio, tutti e dieci gli episodi saranno immediatamente disponibili per lo streaming.

In questo momento, Netflix deve ancora annunciare una data di uscita ufficiale per Amo odiarti. Tuttavia, siti come MyDramaList stanno attualmente elencando il dramma per una versione del 2022.

Qual è la trama Amo odiarti?

L’avvocato alle prime armi Yeo Mi Ran lavora presso lo studio legale Gilmu e lavora principalmente nell’industria dell’intrattenimento. Pienamente spinta dalla sua carriera, non le interessa avere una relazione ed è altamente competitiva con gli uomini della sua vita, che odia perdere. Le sue idee vengono messe in discussione quando incontra l’attore più popolare della Corea, Nam Kang Ho, che nonostante sia ricercato come lavoro nei film romantici, non si fida delle donne.

Di chi sono i membri del cast Amo odiarti?

A guidare la serie sono due Cronache di Arthdal l’attrice ex alunni Kim Ok Bin e l’attore Yoo Teo.

Kim Ok Bin ha recitato in tutte e tre le parti di Cronache di Arthdalma il suo ruolo di avvocato Yeo Min Ran in Amo odiarti è solo il suo secondo ruolo in un Netflix Original.

Yoo Teo ha anche recitato in tutte e tre le parti di Cronache di Arthdal ma da allora ha agito in ruoli di supporto e ospite in Vagabondo, Cioccolatoe I file dell’infermiera scolastica.

Ecco l’attuale elenco del cast per Amo odiarti:

Membro del cast di ruolo Dove li ho visti prima? Yeo Mi Ran Kim Ok Bin Arthdal ​​Chronicles | Buco Oscuro | Yoo Na’s Street Nam Kang Ho Yoo Teo I file dell’infermiera della scuola | vagabondo | Arthdal ​​Chronicles ha vinto Joon Kim Ji Hoon Flower of Evil | Cattivo ladro, buon ladrone | Flower Boy Next Door Shin Na Eun Go Won Hee Sorelle rivoluzionarie | Profumo | Il più forte fattorino Oh Se Na Lee Joo Bin che non avrebbe mai saputo | Ristorante Sushi Ga Doo Ri’s TBA Yeon Jung Hoon Lie After Lie | Il mio amore curativo | Bravo My Life TBA Eugene The Penthouse: War in Life | Tutto su mia madre | Possiamo amare? TBA Lee Yoo Ri mentire dopo mentire | La primavera si trasforma in primavera | Hide and Seek TBA Kim Sung Ryung Sei umano anche tu? | La signora poliziotto 2 | Febbre politica

