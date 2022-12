Netflix K-Drama ‘Happy Boy’ Stagione 1: tutto ciò che sappiamo finora

Dopo aver fatto il suo debutto in DP, la nuova arrivata Won Ji An reciterà nel nuovo k-drama di Netflix Ragazzo felice. Le riprese devono ancora iniziare, ma terremo traccia di tutto ciò che devi sapere Ragazzo felice stagione 1 su Netflix.

Ragazzo felice è una serie originale Netflix sudcoreana di prossima uscita diretta da Min Yong Keun (Just Friends) e scritta dallo sceneggiatore Kim Bo Tong (DP). La serie è un adattamento del manga Yukwaehan Wangtta,

Quando è il Ragazzo felice Data di uscita di Netflix?

Abbiamo ancora almeno un anno di attesa davanti a noi prima dell’uscita di Ragazzo felice su Netflix.

Il k-drama dovrebbe ancora arrivare nel 2023, tuttavia, ci aspettiamo che non arrivi fino alla fine del 2023.

Qual è la trama di Ragazzo felice?

La sinossi per Ragazzo felice è stato tratto da HanCinema:

Una serie di thriller sui disastri scolastici che descrive la storia di studenti isolati a scuola a causa di un improvviso terremoto e rivela la loro vera natura.

Chi sono i membri del cast di Ragazzo felice stagione 1?

Sung Yoo Bin è stato scelto per il ruolo principale di Dong Hyun. Happy Boy sarà il primo ruolo da protagonista di Sung Yoo Bin in un dramma dopo cinque anni dalla sua ultima apparizione in Signor Sole. Tuttavia, ha trascorso gli ultimi cinque anni interpretando ruoli in film come Moonlit Water, Count e Maybe Love. Sung Yoo Bin ha già recitato in ruoli secondari in altri famosi k-drama come La buona moglie e Va bene. Questo è amore.

Won Ji An è stato scelto per il ruolo principale di Soo Hyun. La sua carriera di attrice è iniziata solo nel 2021, iniziando con un ruolo da ospite nella serie DP originale di Netflix nei panni della fidanzata di Hyun Min, Mun Yeong Ok. Da allora ha recitato in entrambe le stagioni di Speranza o droga, Se desideri su di mee Medley di fine anno: versione estesa.

Jo Hyun Chul è stata scelta per il ruolo principale di Young Kyun. Ha già recitato in Netflix Originals come DP e L’ispettore Koo. Altri drammi popolari in cui ha recitato sono Albergo Del Luna e Ricordi dell’Alhambra.

Qual è lo stato di produzione di Ragazzo felice?

Stato di produzione ufficiale: pre-produzione (ultimo aggiornamento: 06/12/2022)

Al momento non ci sono rapporti sull’inizio della produzione di Happy Boy, quindi per ora supponiamo che la serie sia in pre-produzione e le riprese inizieranno presto.

Qual è il conteggio degli episodi?

È stato riferito che Happy Boy avrà un totale di 10 episodi.

I tempi di esecuzione degli episodi non sono stati confermati, tuttavia, la maggior parte delle serie originali ha una durata compresa tra 45 e 60 minuti.

Non vedi l’ora di guardare Ragazzo felice su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!